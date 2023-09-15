https://sputniknews.com.tr/20230915/bakan-koca-defne-devlet-hastanesinde-hekime-saldiran-zanli-gozaltina-alindi-1075487619.html
Bakan Koca: Defne Devlet Hastanesinde hekime saldıran zanlı gözaltına alındı
Bakan Koca: Defne Devlet Hastanesinde hekime saldıran zanlı gözaltına alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darp ederek yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T02:44+0300
2023-09-15T02:44+0300
2023-09-15T02:47+0300
türkiye
fahrettin koca
hastane
hekim
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Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesinde hekimi darp eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Zanlı olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.
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fahrettin koca, hastane, hekim
fahrettin koca, hastane, hekim
Bakan Koca: Defne Devlet Hastanesinde hekime saldıran zanlı gözaltına alındı
02:44 15.09.2023 (güncellendi: 02:47 15.09.2023) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darp ederek yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesinde hekimi darp eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Zanlı olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.