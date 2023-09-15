https://sputniknews.com.tr/20230915/bakan-koca-defne-devlet-hastanesinde-hekime-saldiran-zanli-gozaltina-alindi-1075487619.html

Bakan Koca: Defne Devlet Hastanesinde hekime saldıran zanlı gözaltına alındı

Bakan Koca: Defne Devlet Hastanesinde hekime saldıran zanlı gözaltına alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Defne Devlet Hastanesinde bir hekimi darp ederek yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T02:44+0300

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türkiye

fahrettin koca

hastane

hekim

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Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesinde hekimi darp eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Defne Devlet Hastanesinde yaşanan olayda, bir hekim arkadaşımız, aldığı darbeler sonucunda yaralandı. Çok üzgünüz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Zanlı olayın akabinde gözaltına alınmıştır. Yargıya güvenimiz tam. Ama bizler, sağlık çalışanları olarak, hasta/ hasta yakınları ile her ilişkimizde, birbirimizde daima aradığımız insanlığa da hep güvenebilmeli değil miyiz?" ifadelerini kullandı.

türkiye

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fahrettin koca, hastane, hekim