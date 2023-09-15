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https://sputniknews.com.tr/20230915/avrupa-merkez-bankasi-baskani-lagardedan-uzun-sure-cok-yuksek-enflasyon-beklentisi-1075485904.html
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan 'uzun süre çok yüksek enflasyon' beklentisi
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan 'uzun süre çok yüksek enflasyon' beklentisi
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun hala çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiğini ifade ederek, "Enflasyon geriledi. Biz... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T01:30+0300
2023-09-15T01:30+0300
ekonomi
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.ECB Başkanı Lagarde, ECB faiz kararının ardından Banka'nın Frankfurt'taki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.Lagarde, enflasyonun görünümüne ilişkin, enflasyonun hala çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiğini, enflasyonun gerilediğini, bu süreci desteklemeye devam etmek istediklerini ifade etti.Yüksek faiz ortamının resesyona neden olabileceğine ilişkin endişelere değinen Lagarde, "Bunu resesyon yaratmak istediğimiz için, bu meselenin yükünü çekenler için, fiyat istikrarı sağlamak istediğimiz için yapıyoruz" dedi.Lagarde, yüksek fiyatlardan en çok toplumun en az avantajlı, düşük gelirli kısmının etkilendiğine işaret etti.'Verdiğimiz savaşta ilerleme kaydediyoruz'ECB Başkanı Lagarde, faiz kararlarının verilere bağlı olarak yapıldığını, ekonomi verilerinin yakından izlendiğini ifade ederek, "Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize zamanında dönmesini sağlamaya kararlıyız" dedi.Enflasyona karşı verilen savaşta yalnız olmadıklarını aktaran Lagarde, "Verdiğimiz savaşta ilerleme kaydediyoruz. Bugün burada yaptığımız şey; bu ilerlemeyi güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.Geçen yılın ekim ayında Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 10,6 seviyesinde olduğunu hatırlatan Lagarde, "Şimdi yüzde 5,3'e geriledik, yarı yarıya indirdik. Bu yeterli mi? Hayır" diye konuştu.ECB'den yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı belirtilerek, refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.
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enflasyon, avrupa merkez bankası, avrupa merkez bankası (ecb), avrupa merkez bankası (amb), christine lagarde, charlie lagarde, faiz, faiz oranı, faiz oranları
enflasyon, avrupa merkez bankası, avrupa merkez bankası (ecb), avrupa merkez bankası (amb), christine lagarde, charlie lagarde, faiz, faiz oranı, faiz oranları

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan 'uzun süre çok yüksek enflasyon' beklentisi

01:30 15.09.2023
© Sputnik / Наталья СеливерстоваUluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Christine Lagarde
Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Christine Lagarde - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun hala çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiğini ifade ederek, "Enflasyon geriledi. Biz bu süreci desteklemeye devam etmek istiyoruz" dedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini 25 baz puan artırdı.
ECB Başkanı Lagarde, ECB faiz kararının ardından Banka'nın Frankfurt'taki merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Lagarde, enflasyonun görünümüne ilişkin, enflasyonun hala çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiğini, enflasyonun gerilediğini, bu süreci desteklemeye devam etmek istediklerini ifade etti.
Yüksek faiz ortamının resesyona neden olabileceğine ilişkin endişelere değinen Lagarde, "Bunu resesyon yaratmak istediğimiz için, bu meselenin yükünü çekenler için, fiyat istikrarı sağlamak istediğimiz için yapıyoruz" dedi.
Lagarde, yüksek fiyatlardan en çok toplumun en az avantajlı, düşük gelirli kısmının etkilendiğine işaret etti.

'Verdiğimiz savaşta ilerleme kaydediyoruz'

ECB Başkanı Lagarde, faiz kararlarının verilere bağlı olarak yapıldığını, ekonomi verilerinin yakından izlendiğini ifade ederek, "Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize zamanında dönmesini sağlamaya kararlıyız" dedi.
Enflasyona karşı verilen savaşta yalnız olmadıklarını aktaran Lagarde, "Verdiğimiz savaşta ilerleme kaydediyoruz. Bugün burada yaptığımız şey; bu ilerlemeyi güçlendirmektir" ifadelerini kullandı.
Geçen yılın ekim ayında Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 10,6 seviyesinde olduğunu hatırlatan Lagarde, "Şimdi yüzde 5,3'e geriledik, yarı yarıya indirdik. Bu yeterli mi? Hayır" diye konuştu.
ECB'den yapılan açıklamada, bankanın 3 temel politika faizini 25 baz puan artırma kararı aldığı belirtilerek, refinansman faizinin yüzde 4,50'ye, mevduat faizinin yüzde 4'e ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,75'e yükseltildiği kaydedildi.
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