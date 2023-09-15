https://sputniknews.com.tr/20230915/ak-partinin-istanbul-ve-ankara-plani-populer-isimler-yerine-ilce-belediye-baskanlari-1075489461.html

AK Parti’nin İstanbul ve Ankara planı: Popüler isimler yerine ilçe belediye başkanları

AK Parti’nin İstanbul ve Ankara planı: Popüler isimler yerine ilçe belediye başkanları

AK Parti kurmayları, 2024 seçimleri için “yerel” isimlerin “kentlerdeki bölgesel dengelere dikkat edilerek” tercih edileceğini belirtiyor. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T07:45+0300

2023-09-15T07:45+0300

2023-09-15T07:45+0300

politika

ak parti

seçim

istanbul

ankara

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/05/1073194920_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_71f09346d4f5dbbbc50a2c92efa5494b.jpg

AK Parti, Mart 2024’teki yerel seçimlerde, İstanbul ve Ankara’da büyükşehir belediye başkanlığı için “popüler” isimler yerine, hizmetleriyle öne çıkan, polemikten uzak, vatandaş ve teşkilâtla arası iyi olan ilçe belediye başkanları arasından aday göstermeyi planlıyor.Milliyet’in haberine göre, parti içinde yapılan çalışmalarda 2019 seçimlerinde özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının neden kaybedildiği analizi öne çıkarken, büyükşehirlerde ilçe belediyesi deneyimi olan başkanların daha çok seçim kazandığı tespiti yapıldı.2019 deneyiminden hareketle Türkiye nüfusunun dörtte birini oluşturan İstanbul ve Ankara için “popüler” isimler yerine, hizmetleriyle öne çıkan, polemikten uzak, vatandaş tarafından sevilen ve teşkilâtla arası iyi olan ilçe belediye başkanlarının aday gösterilmesi tercihi öne çıktı.Yerel isimlerAday belirleme çalışmaları kapsamında bugüne kadar ulusal düzeyde çok tanınmayan isimlerin vatandaşta daha çok “değişim” algısı yarattığına işaret eden AK Parti kurmayları bu bağlamda 2024 seçimleri için “yerel” isimlerin “kentlerdeki bölgesel dengelere dikkat edilerek” tercih edileceğini belirtiyor. Doğru aday tercihinin yerel seçimlerin ana dinamiği olduğunu ifade eden kurmaylar, bulunduğu kentte karşılığı bulunmayan isimlerin başka partilere kayma tehlikesi olduğunu ifade ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230914/ysk-chp-istanbul-fatih-ilce-baskanligi-secimini-iptal-etti-1075482577.html

istanbul

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, seçim, istanbul, ankara