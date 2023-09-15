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Bakan Tunç'tan Sivas Katliamı Davası'nda zaman aşımı kararıyla ilgili açıklama
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https://sputniknews.com.tr/20230915/abdden-rusya-ile-ticaret-yaptigi-gerekcesiyle-5-turk-sirketi-ve-1-turk-vatandasina-yaptirim-karari-1075491410.html
ABD'den, Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle 5 Türk şirketi ve 1 Türk vatandaşına yaptırım kararı
ABD'den, Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle 5 Türk şirketi ve 1 Türk vatandaşına yaptırım kararı
ABD yönetimi, beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına, Rusya’nın 'ambargoları delmesine yardım' ettiği suçlamalarıyla ambargo koydu. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
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2023-09-15T09:56+0300
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ABD tarafından yeni açıklanan geniş kapsamlı ambargolarda, 150’den fazla kişi ve şirket hedef alındı. ABD Hazine Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Margiana İnşaat Dış Ticaret ve Demirci Bilişim Ticaret Sanayi şirketlerine ambargo koyulduğu belirtildi.Açıklamada, bu şirketlerin 'Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonuna yardım eden' ikili kullanımlı ürünleri 'ithalde dayandığı şirketler' arasında olduğu iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Denkar Gemi İnşaat şirketine de, Rusya Savunma Bakanlığı ile bağlantılı gemilere tamir hizmeti vermesi nedeniyle ambargo konulduğunu bildirdi.Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Türkiye merkezli tersane şirketi ID Gemi Ajansı ve sahibi İlker Doğruyol’u hedef aldı. Ambargo getirilen bir diğer şirket de ABD ve Avrupa menşeili gemi elektroniği parçalarını Rus şirketlere satmakla suçlanan CTL Limited.'Yaptırımlar Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya alınması hiç kararını etkilemez'Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, "Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edeceğinden endişe etmiyor musunuz" sorusuna; Miller, "Hayır, hiç etki edeceğini düşünmüyoruz" cevabını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230914/abden-turkiyeye-rusya-ile-iliskiler-uzerinden-uyelik-baskisi-sansurden-abd-hosnutsuzluguna-1075480455.html
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yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, abd'den türkiye'ye yaptırım, abd, abd hazine bakanlığı, türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ticaret, ihracat, ithalat, nato, isveç, üyelik, tam üyelik, üyelik süreci
yaptırım, ekonomik yaptırım, abd yaptırım, ticari yaptırım, abd'den türkiye'ye yaptırım, abd, abd hazine bakanlığı, türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, ticaret, ihracat, ithalat, nato, isveç, üyelik, tam üyelik, üyelik süreci

ABD'den, Rusya ile ticaret yaptığı gerekçesiyle 5 Türk şirketi ve 1 Türk vatandaşına yaptırım kararı

09:56 15.09.2023
© AAABD Türkiye bayrakları
ABD Türkiye bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AA
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ABD yönetimi, beş Türk şirketi ve bir Türk vatandaşına, Rusya’nın 'ambargoları delmesine yardım' ettiği suçlamalarıyla ambargo koydu.
ABD tarafından yeni açıklanan geniş kapsamlı ambargolarda, 150’den fazla kişi ve şirket hedef alındı. ABD Hazine Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, Margiana İnşaat Dış Ticaret ve Demirci Bilişim Ticaret Sanayi şirketlerine ambargo koyulduğu belirtildi.
Açıklamada, bu şirketlerin 'Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonuna yardım eden' ikili kullanımlı ürünleri 'ithalde dayandığı şirketler' arasında olduğu iddia edildi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Denkar Gemi İnşaat şirketine de, Rusya Savunma Bakanlığı ile bağlantılı gemilere tamir hizmeti vermesi nedeniyle ambargo konulduğunu bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı ayrıca, Türkiye merkezli tersane şirketi ID Gemi Ajansı ve sahibi İlker Doğruyol’u hedef aldı. Ambargo getirilen bir diğer şirket de ABD ve Avrupa menşeili gemi elektroniği parçalarını Rus şirketlere satmakla suçlanan CTL Limited.

'Yaptırımlar Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya alınması hiç kararını etkilemez'

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, "Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edeceğinden endişe etmiyor musunuz" sorusuna; Miller, "Hayır, hiç etki edeceğini düşünmüyoruz" cevabını verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
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