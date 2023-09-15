https://sputniknews.com.tr/20230915/abd-turkiye-bizim-icin-degerli-bir-muttefik-1075485070.html
ABD: Türkiye bizim için değerli bir müttefik
ABD: Türkiye bizim için değerli bir müttefik
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümetiyle yakın ilişkileri olduğunu belirterek, "Türkiye bizim için değerli bir müttefik" açıklamasında bulundu. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T00:34+0300
2023-09-15T00:34+0300
2023-09-15T00:34+0300
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abd dışişleri bakanlığı
şirket
isveç
recep tayyip erdoğan
joe biden
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, "Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edeceğinden endişe etmiyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.Miller, "Hayır, hiç etki edeceğini düşünmüyoruz" cevabını verdi."Türk hükümetiyle yapıcı ve yakın ilişkilerimiz var. Türkiye bizim için değerli bir müttefik" açıklamasında bulunan Miller, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini anımsattı.Miller, Türk şirketlere yönelik yaptırımın İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı olmadığını belirterek, ABD'nin söz konusu üyeliğe verdiği önemi Türkiye'ye aktardığını ifade etti.ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) ‘kara listesine’ başta AvtoVaz, Moskviç, Transmaşholding, Avtodor, Saturn ve NPO Soyuz olmak üzere Rusya’nın otomotiv, cevher ve elmas madenciliği alanında faaliyet gösteren, Arktik bölgedeki faaliyetle bağlantısı olan ve diğer alanlarda çalışan 100’den fazla şirket dahil edilmiştiAçıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da ayrıca 70'den fazla kişiyi yaptırım listesine aldığı kaydedilmişti.Bu yaptırımlar çerçevesinde Türkiye merkezli 3 şirket ile bir Türk vatandaşının yaptırım listesine alındığı ifade edilmişti.
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abd, abd, türkiye, abd dışişleri bakanlığı, şirket, isveç, recep tayyip erdoğan, joe biden
abd, abd, türkiye, abd dışişleri bakanlığı, şirket, isveç, recep tayyip erdoğan, joe biden
ABD: Türkiye bizim için değerli bir müttefik
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk hükümetiyle yakın ilişkileri olduğunu belirterek, "Türkiye bizim için değerli bir müttefik" açıklamasında bulundu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, "Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edeceğinden endişe etmiyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.
Miller, "Hayır, hiç etki edeceğini düşünmüyoruz" cevabını verdi.
"Türk hükümetiyle yapıcı ve yakın ilişkilerimiz var. Türkiye bizim için değerli bir müttefik" açıklamasında bulunan Miller, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini anımsattı.
Miller, Türk şirketlere yönelik yaptırımın İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı olmadığını belirterek, ABD'nin söz konusu üyeliğe verdiği önemi Türkiye'ye aktardığını ifade etti.
ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) ‘kara listesine’ başta AvtoVaz, Moskviç, Transmaşholding, Avtodor, Saturn ve NPO Soyuz olmak üzere Rusya’nın otomotiv, cevher ve elmas madenciliği alanında faaliyet gösteren, Arktik bölgedeki faaliyetle bağlantısı olan ve diğer alanlarda çalışan 100’den fazla şirket dahil edilmişti
Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının da ayrıca 70'den fazla kişiyi yaptırım listesine aldığı kaydedilmişti.
Bu yaptırımlar çerçevesinde Türkiye merkezli 3 şirket ile bir Türk vatandaşının yaptırım listesine alındığı ifade edilmişti.