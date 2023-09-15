https://sputniknews.com.tr/20230915/abd-baskani-biden-zelenskiyi-beyaz-sarayda-agirlayacak-1075510120.html

ABD Başkanı Biden, Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Biden, Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 21 Eylül Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T22:27+0300

2023-09-15T22:27+0300

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

jake sullivan

ukrayna

ukrayna krizi

beyaz saray

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.Sullivan, 21 Eylül Perşembe günü Biden'ın Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını söyledi.Biden ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da böylelikle üçüncü kez görüşmüş olacaklarını belirten Sullivan, görüşmenin çok "kritik" bir dönemde gerçekleşeceğini kaydetti.Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya silah ve teçhizat tedarikinin sürdüğünü dile getirerek, "Başkan Biden, tüm süreçle ilgili Başkan Zelenskiy'nin görüşlerini dinlemeyi merakla bekliyor" dedi.Biden'ın ABD'nin ve Amerikan halkının desteğini teyit edeceğini anlatan Sullivan, "Biden, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü korurken ABD'nin hem kendi desteğini sürdüreceğini hem de tüm dünyayı teşvike devam edeceğini aktaracak" açıklamasında bulundu.Sullivan, Zelenskiy'nin ABD Kongresi'ni de ziyaret edeceğini bildirdi.

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vladimir zelenskiy, jake sullivan, ukrayna, ukrayna krizi, beyaz saray