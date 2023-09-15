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Erdoğan: Ülkemizin 81 vilayetini deprem bölgesi kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor
Erdoğan: Ülkemizin 81 vilayetini deprem bölgesi kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor" dedi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda açıklamalarda bulunuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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recep tayyip erdoğan

Erdoğan: Ülkemizin 81 vilayetini deprem bölgesi kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor

19:46 15.09.2023 (güncellendi: 20:08 15.09.2023)
© AA / İsa TerliErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AA / İsa Terli
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurası'nda açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Birikimleri, tespit ve tedbirleriyle şuramıza destek verecek herkese teşekkür ediyorum. Komisyonlarda yapılan çalışmaların kentsel dönüşüm çalışmalarımıza ışık tutacağına inanıyorum.
Artık ülkemizin 81 vilayetinin tamamını deprem bölgesi olarak kabul ederek çalışmaları yürütmemiz gerekiyor.
Amacımız, insanlarımızı ve şehirlerimizi tehdit eden deprem gerçeğine karşı elimizdeki en önemli araç olan kentsel dönüşümü en sağlıklı, hızlı ve adil şekilde yürütecek hukuki alt yapıyı kurmaktır.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 680 bini konut, 170 bini ticari olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale gelmiştir.
Şu ana kadar afet bölgesinde 200 bin konutun inşasına bilfiil başladık. Amacımız temeli atılan her konutu hak sahibine bir yıl içerisinde teslim etmek.
"(Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde) Konteyner kentlerde yaşayan depremzede sayısı 1,9 milyonu bulmuştur.
2024 yılında afet bölgesi için 1 trilyon liralık kaynak tahsis edeceğiz. OVP kapsamında da önceliği deprem bölgesinin yaralarının sarılmasına verdik. Yeni yuvalarına kavuşana kadar vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
(Deprem bölgesi) Destek, taşınma, vefat, enkaz, yıkım ve diğer başlıklar altında depremzedelerimize 82 milyar lira mali yardımda bulunduk.
Libya'ya insani yardım kapsamında şu an itibarıyla 3 uçak ve 3 gemi görevlendirdik.
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