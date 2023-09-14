https://sputniknews.com.tr/20230914/zaharova-ukrayna-ordusunun-rus-medyasina-yonelik-tehditlerini-uluslararasi-orgutlere-bildirecegiz-1075482007.html

Zaharova: Ukrayna ordusunun Rus medyasına yönelik tehditlerini uluslararası örgütlere bildireceğiz

Zaharova: Ukrayna ordusunun Rus medyasına yönelik tehditlerini uluslararası örgütlere bildireceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri temsilcisi Ashton-Chirillo’nun Rusya propagandasını yapan gazetecileri... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T20:41+0300

2023-09-14T20:41+0300

2023-09-14T20:41+0300

ukrayna krizi

mariya zaharova

rusya

ukrayna krizi

ukrayna

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusundan gelen bu tür açıklamaların Ukrayna’nın terörist doğasının yeni bir kanıtı olduğunu kaydetti.Zaharova, “Zombi kıyameti. Kiev rejiminin terörist doğasına ve Washington’un sponsorluğuna dair bu yeni kanıtı tüm uluslararası örgütlere ve STK'lara göndereceğiz” diye yazdı.Daha önce Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Sarah Ashton-Chirillo, gelecek hafta tüm dünyanın, “Kremlin propagandacılarının işlediği suçların bedelini nasıl ödediğini” göreceğini açıklamıştı.

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mariya zaharova, rusya, ukrayna krizi, ukrayna