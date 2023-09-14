https://sputniknews.com.tr/20230914/zaharova-ukrayna-ordusunun-rus-medyasina-yonelik-tehditlerini-uluslararasi-orgutlere-bildirecegiz-1075482007.html
Zaharova: Ukrayna ordusunun Rus medyasına yönelik tehditlerini uluslararası örgütlere bildireceğiz
Zaharova: Ukrayna ordusunun Rus medyasına yönelik tehditlerini uluslararası örgütlere bildireceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri temsilcisi Ashton-Chirillo’nun Rusya propagandasını yapan gazetecileri... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T20:41+0300
2023-09-14T20:41+0300
2023-09-14T20:41+0300
ukrayna krizi
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rusya
ukrayna krizi
ukrayna
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusundan gelen bu tür açıklamaların Ukrayna’nın terörist doğasının yeni bir kanıtı olduğunu kaydetti.Zaharova, “Zombi kıyameti. Kiev rejiminin terörist doğasına ve Washington’un sponsorluğuna dair bu yeni kanıtı tüm uluslararası örgütlere ve STK'lara göndereceğiz” diye yazdı.Daha önce Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Sarah Ashton-Chirillo, gelecek hafta tüm dünyanın, “Kremlin propagandacılarının işlediği suçların bedelini nasıl ödediğini” göreceğini açıklamıştı.
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mariya zaharova, rusya, ukrayna krizi, ukrayna
mariya zaharova, rusya, ukrayna krizi, ukrayna
Zaharova: Ukrayna ordusunun Rus medyasına yönelik tehditlerini uluslararası örgütlere bildireceğiz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri temsilcisi Ashton-Chirillo’nun Rusya propagandasını yapan gazetecileri öldürmekle tehdit ettiği görüntüleri uluslararası örgütlere ve sivil toplum kuruluşlarına ileteceklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusundan gelen bu tür açıklamaların Ukrayna’nın terörist doğasının yeni bir kanıtı olduğunu kaydetti.
Zaharova, “Zombi kıyameti. Kiev rejiminin terörist doğasına ve Washington’un sponsorluğuna dair bu yeni kanıtı tüm uluslararası örgütlere ve STK'lara göndereceğiz” diye yazdı.
Daha önce Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Sarah Ashton-Chirillo, gelecek hafta tüm dünyanın, “Kremlin propagandacılarının işlediği suçların bedelini nasıl ödediğini” göreceğini açıklamıştı.