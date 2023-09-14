https://sputniknews.com.tr/20230914/ysk-chp-istanbul-fatih-ilce-baskanligi-secimini-iptal-etti-1075482577.html
YSK, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti
YSK, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Genel Merkezinin yaptığı başvuru üzerine, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı kongresinin iptaline karar verdi. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T21:23+0300
2023-09-14T21:23+0300
2023-09-14T21:23+0300
türkiye
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
istanbul
fatih
fatih
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CHP Genel Merkezi, CHP Fatih İlçe Başkanlığı olağan kongresinde yapılan seçimin iptali istemiyle YSK'ye itirazda bulundu.İtirazı değerlendiren Kurul, ilçe başkanlığının seçimini iptal etti.CHP İstanbul İl Başkanlığının belirlediği tarihten farklı günde kongrenin yapılması nedeniyle seçimin iptalinin istendiği öğrenildi.
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ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, fatih, fatih
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul, fatih, fatih
YSK, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı seçimini iptal etti
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Genel Merkezinin yaptığı başvuru üzerine, CHP İstanbul Fatih İlçe Başkanlığı kongresinin iptaline karar verdi.
CHP Genel Merkezi, CHP Fatih İlçe Başkanlığı olağan kongresinde yapılan seçimin iptali istemiyle YSK'ye itirazda bulundu.
İtirazı değerlendiren Kurul, ilçe başkanlığının seçimini iptal etti.
CHP İstanbul İl Başkanlığının belirlediği tarihten farklı günde kongrenin yapılması nedeniyle seçimin iptalinin istendiği öğrenildi.