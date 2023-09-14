https://sputniknews.com.tr/20230914/whatsapp-kanallar-ozelligi-guvenlik-endisesi-yaratti-rusyada-whatsapp-yasaklanabilir-1075475564.html

WhatsApp Kanallar özelliği güvenlik endişesi yarattı: Rusya'da WhatsApp yasaklanabilir

WhatsApp Kanallar özelliği güvenlik endişesi yarattı: Rusya'da WhatsApp yasaklanabilir

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Kanallar özelliğiyle birlikte WhatsApp'ın kitle iletişim aracına dönmesinin endişe... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T17:00+0300

2023-09-14T17:00+0300

2023-09-14T17:00+0300

dünya

roskomnadzor

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

whatsapp

rusya

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Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Kanallar özelliğiyle birlikte WhatsApp'ın kitle iletişim aracına dönmesinin endişe yarattığını ifade etti. Rusya'nın ilgili kurumu Roskomnadzor'dan uygulamanın yasaklanabileceği uyarısı geldi.Rus senatör Bondarev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Aşırıcı kuruluş Meta'ya ait WhatsApp'ın mesajlaşma aracından tam teşekküllü kitle iletişim aracına dönüşmesi, çok büyük ve haklı bir endişe yaratıyor" ifadelerini kullandı.Bondarev, Rusya vatandaşlarına yönelik potansiyel ancak aleni tehditler ortaya çıkması ve bunun kontrol altına alınamaması halinde WhatsApp'ın geçici olarak kapatılmasının dışlanmayacağını vurguladı.'Yasaklı bilgiler silinmezse WhatsApp bloke edilebilir'Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) da, yasaklanmış bilgilerin paylaşıldığı hasım kanalların görülmesi ve söz konusu bilgilerin silinmesinin reddedilmesi halinde WhatsApp'ın bloke edilebileceğinin altını çizdi.Rusya mevzuatının ülkede faaliyet yürüten tüm şirketler için geçerli olduğunu anımsatan Roskomnadzor, Rusya'daki kurum ve kuruluşlar ile vatandaşları yerli uygulamaları kullanmaya çağırdı.

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roskomnadzor, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), whatsapp, rusya