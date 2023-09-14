https://sputniknews.com.tr/20230914/veli-ogretmen-iliskisinde-whatsapp-cikmazi-saat-fark-etmeksizin-mesaj-atiliyor-tartisma-cikiyor-1075464050.html

Veli-öğretmen ilişkisinde WhatsApp çıkmazı: 'Saat fark etmeksizin mesaj atılıyor, tartışma çıkıyor'

Veli-öğretmen ilişkisinde WhatsApp çıkmazı: 'Saat fark etmeksizin mesaj atılıyor, tartışma çıkıyor'

Okulların açılmasıyla birlikte öğretmen ve velileri bir araya getiren WhatsApp gurupları da hareketlendi. Eğitimci ve uzmanlar, gruplarda kuralların net bir... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T09:57+0300

2023-09-14T09:57+0300

2023-09-14T09:57+0300

yaşam

veli

öğretmen

öğrenci

okul

whatsapp

tartışma

mahremiyet

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Pek çok ebeveyn çocuklarının eğitim yolculuğu boyunca atılan her adımdan haberdar olmak ve okuldaki tüm uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bunun için yaygın şekilde sınıf WhatsApp grupları kullanılıyor. Hem öğretmenler hem de veliler açısından yeni sayılabilecek bu gurupların kullanımı sırasında bazı sorunlar da yaşanabiliyor. Örneğin öğretmenler okul ve çalışma saati dışında da velilerin soru ve sorunlarını yanıtlamak durumunda kalabiliyor.Hürriyet gazetesinden Melike Çalkap ve Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, hem veli hem öğretmenler grupların zaruri olmadığı konusunda hem fikir.'Saat fark etmeksizin mesaj atılıyor'Kendisi de eski bir matematik öğretmeni olan Dr. Tuğba Yulet Yılmaz, pandemiden önce böyle bir zorunluk yoktu diyerek yaşanılan durumu şöyle anlatıyor:‘Tartışmalar çıkıyor'Sınıf öğretmeni Fahriye Demircioğlu ise 48 yıllık öğretmen olduğunu ve uzun yıllardır veli WhatsApp gurubu bulunduğunu belirterek kendi deneyimini şöyle anlatıyor:

https://sputniknews.com.tr/20230911/yaklasik-20-milyon-ogrenci-icin-yeni-egitim-ogretim-yili-bugun-basliyor-1075369612.html

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Sputnik Türkiye

veli, öğretmen, öğrenci, okul, whatsapp, tartışma, mahremiyet