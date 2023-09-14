https://sputniknews.com.tr/20230914/veli-ogretmen-iliskisinde-whatsapp-cikmazi-saat-fark-etmeksizin-mesaj-atiliyor-tartisma-cikiyor-1075464050.html
Veli-öğretmen ilişkisinde WhatsApp çıkmazı: 'Saat fark etmeksizin mesaj atılıyor, tartışma çıkıyor'
Veli-öğretmen ilişkisinde WhatsApp çıkmazı: 'Saat fark etmeksizin mesaj atılıyor, tartışma çıkıyor'
Okulların açılmasıyla birlikte öğretmen ve velileri bir araya getiren WhatsApp gurupları da hareketlendi. Eğitimci ve uzmanlar, gruplarda kuralların net bir... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T09:57+0300
2023-09-14T09:57+0300
2023-09-14T09:57+0300
yaşam
veli
öğretmen
öğrenci
okul
whatsapp
tartışma
mahremiyet
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Pek çok ebeveyn çocuklarının eğitim yolculuğu boyunca atılan her adımdan haberdar olmak ve okuldaki tüm uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bunun için yaygın şekilde sınıf WhatsApp grupları kullanılıyor. Hem öğretmenler hem de veliler açısından yeni sayılabilecek bu gurupların kullanımı sırasında bazı sorunlar da yaşanabiliyor. Örneğin öğretmenler okul ve çalışma saati dışında da velilerin soru ve sorunlarını yanıtlamak durumunda kalabiliyor.Hürriyet gazetesinden Melike Çalkap ve Nuran Çakmakçı'nın haberine göre, hem veli hem öğretmenler grupların zaruri olmadığı konusunda hem fikir.'Saat fark etmeksizin mesaj atılıyor'Kendisi de eski bir matematik öğretmeni olan Dr. Tuğba Yulet Yılmaz, pandemiden önce böyle bir zorunluk yoktu diyerek yaşanılan durumu şöyle anlatıyor:‘Tartışmalar çıkıyor'Sınıf öğretmeni Fahriye Demircioğlu ise 48 yıllık öğretmen olduğunu ve uzun yıllardır veli WhatsApp gurubu bulunduğunu belirterek kendi deneyimini şöyle anlatıyor:
https://sputniknews.com.tr/20230911/yaklasik-20-milyon-ogrenci-icin-yeni-egitim-ogretim-yili-bugun-basliyor-1075369612.html
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veli, öğretmen, öğrenci, okul, whatsapp, tartışma, mahremiyet
veli, öğretmen, öğrenci, okul, whatsapp, tartışma, mahremiyet
Veli-öğretmen ilişkisinde WhatsApp çıkmazı: 'Saat fark etmeksizin mesaj atılıyor, tartışma çıkıyor'
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Okulların açılmasıyla birlikte öğretmen ve velileri bir araya getiren WhatsApp gurupları da hareketlendi. Eğitimci ve uzmanlar, gruplarda kuralların net bir şekilde belirlenmemesi halinde, eğitim öğretime yarardan çok zarar vereceğini belirtiyor.
Pek çok ebeveyn çocuklarının eğitim yolculuğu boyunca atılan her adımdan haberdar olmak ve okuldaki tüm uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bunun için yaygın şekilde sınıf WhatsApp grupları kullanılıyor. Hem öğretmenler hem de veliler açısından yeni sayılabilecek bu gurupların kullanımı sırasında bazı sorunlar da yaşanabiliyor. Örneğin öğretmenler okul ve çalışma saati dışında da velilerin soru ve sorunlarını yanıtlamak durumunda kalabiliyor.
Hürriyet gazetesinden Melike Çalkap ve Nuran Çakmakçı'nın haberine
göre, hem veli hem öğretmenler grupların zaruri olmadığı konusunda hem fikir.
'Saat fark etmeksizin mesaj atılıyor'
Kendisi de eski bir matematik öğretmeni olan Dr. Tuğba Yulet Yılmaz, pandemiden önce böyle bir zorunluk yoktu diyerek yaşanılan durumu şöyle anlatıyor:
“Pandemide uzaktan eğitime geçildiği için veli ve öğrencilerle uzaktan iletişim kurmamız gerekiyordu. Bu sebeple de veli WhatsApp grupları kurduk. O dönem gerçekten gerekliydi. Ancak yüz yüze eğitimle birlikte devam eden uygulamada saat fark etmeksizin çok fazla mesaj alınabiliyor. Ben bir öğretmenin cep telefon numarasının onun özeli olduğunu düşünüyorum. İlkokul döneminde bu tarz gruplar olabilir, çünkü çocuklar ödevlerini yazamıyor. Ancak ortaokul ve lise kademesinde artık buna gerek kalmıyor.”
‘Tartışmalar çıkıyor'
Sınıf öğretmeni Fahriye Demircioğlu ise 48 yıllık öğretmen olduğunu ve uzun yıllardır veli WhatsApp gurubu bulunduğunu belirterek kendi deneyimini şöyle anlatıyor:
“İlk başlarda sorun yoktu ancak bir süre sonra veliler uygunsuz yorumlar yapmaya ve kendi aralarında tartışmaya başladı. Ben de gruptaki katılımcıların yetkisini sınırladım. Bu tarz grupların olması gerektiğini düşünüyorum çünkü oldukça pratik ve hızlı bir iletişim sağlıyor. Velilerin yorum yapabildiği gruplar eğitim sürecini olumsuz etkileyebiliyor.”