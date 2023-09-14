https://sputniknews.com.tr/20230914/trump-biden-putine-abdnin-savundugu-her-seyi-kinamasi-icin-bahane-verdi-1075475460.html

Trump: Biden, Putin’e ABD’nin savunduğu her şeyi kınaması için bahane verdi

Trump: Biden, Putin’e ABD’nin savunduğu her şeyi kınaması için bahane verdi

Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ülke lideri JoeBiden’i, ona karşı açılan davaların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ABD’yi kınamak için bahane... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T16:53+0300

2023-09-14T16:53+0300

2023-09-14T16:53+0300

dünya

donald trump

vladimir putin

joe biden

abd

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Donald Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşımda, “Putin, Amerika’yı ve bir zamanlar savunduğu her şeyi eleştirmek için, sahtekar Joe Biden’ın, anketlerde açık ara önde olan siyasi rakibine muz cumhuriyeti tarzında davranmasını kullanıyor” diye yazdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Eylül’de, Doğu Ekonomi Forumu sırasında, Trump’a yönelik açılan davaların “siyasi sistemi çürüyen” ABD’nin diğer demokrasilere ders veremeyeceğini gösterdiğini dile getirmişti. Putin, Trump’ın yaşadığı her şeyin, “ABD ve tüm dünya toplumunun gözleri önünde yapılan siyasi zulüm” olarak nitelendirmişti.

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2023

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Sputnik Türkiye

donald trump, vladimir putin, joe biden, abd