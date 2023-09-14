https://sputniknews.com.tr/20230914/trump-biden-putine-abdnin-savundugu-her-seyi-kinamasi-icin-bahane-verdi-1075475460.html
Trump: Biden, Putin’e ABD’nin savunduğu her şeyi kınaması için bahane verdi
Trump: Biden, Putin’e ABD’nin savunduğu her şeyi kınaması için bahane verdi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ülke lideri JoeBiden’i, ona karşı açılan davaların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ABD’yi kınamak için bahane... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T16:53+0300
2023-09-14T16:53+0300
2023-09-14T16:53+0300
dünya
donald trump
vladimir putin
joe biden
abd
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Donald Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşımda, “Putin, Amerika’yı ve bir zamanlar savunduğu her şeyi eleştirmek için, sahtekar Joe Biden’ın, anketlerde açık ara önde olan siyasi rakibine muz cumhuriyeti tarzında davranmasını kullanıyor” diye yazdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Eylül’de, Doğu Ekonomi Forumu sırasında, Trump’a yönelik açılan davaların “siyasi sistemi çürüyen” ABD’nin diğer demokrasilere ders veremeyeceğini gösterdiğini dile getirmişti. Putin, Trump’ın yaşadığı her şeyin, “ABD ve tüm dünya toplumunun gözleri önünde yapılan siyasi zulüm” olarak nitelendirmişti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
donald trump, vladimir putin, joe biden, abd
donald trump, vladimir putin, joe biden, abd
Trump: Biden, Putin’e ABD’nin savunduğu her şeyi kınaması için bahane verdi
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, mevcut ülke lideri JoeBiden’i, ona karşı açılan davaların, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ABD’yi kınamak için bahane vermekle suçladı.
Donald Trump, sahip olduğu Truth Social sosyal paylaşım platformundan yaptığı paylaşımda, “Putin, Amerika’yı ve bir zamanlar savunduğu her şeyi eleştirmek için, sahtekar Joe Biden’ın, anketlerde açık ara önde olan siyasi rakibine muz cumhuriyeti tarzında davranmasını kullanıyor” diye yazdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 Eylül’de, Doğu Ekonomi Forumu sırasında, Trump’a yönelik açılan davaların “siyasi sistemi çürüyen” ABD’nin diğer demokrasilere ders veremeyeceğini gösterdiğini dile getirmişti.
Putin, Trump’ın yaşadığı her şeyin, “ABD ve tüm dünya toplumunun gözleri önünde yapılan siyasi zulüm” olarak nitelendirmişti.