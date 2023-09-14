https://sputniknews.com.tr/20230914/son-33-yilin-en-kurak-agustos-ayi-gecen-yil-agustos-ayi-yagislarina-gore-yuzde-60-azalma-1075466582.html

Son 33 yılın en kurak ağustos ayı: Geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azalma

Son 33 yılın en kurak ağustos ayı: Geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azalma

2023 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre Türkiye genelinde yağışlar geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T11:18+0300

2023-09-14T11:18+0300

2023-09-14T11:18+0300

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meteoroloji

kuraklık

iç anadolu bölgesi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “2023 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu”nu yayınladı. Rapora göre, Türkiye genelinde yağışlar uzun yıllar normali (1991-2021) ortalamasına göre yüzde 57, geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı.Meteorolojinin paylaştığı veriler şu şekilde:Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç tüm bölgelerde azalma olduMarmaraBölgenin ağustos ayı yağışı 5.0 mm, normali 19.0 mm ve 2022 yılı Ağustos yağışı 47.5 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %74, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %90 azalma gerçekleşti.EgeBölgenin ağustos ayı yağışı 4.1 mm, normali 10.9 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 29.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %63, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %86 azalma gerçekleşti.AkdenizBölgenin ağustos ayı yağışı 5.8 mm, normali 7.9 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 9.1 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %26, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %36 azalma gerçekleşti.İç AnadoluBölgenin ağustos ayı yağışı 3.5 mm, normali 10.1 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 10.3 mm'dir. Yağışlarda normaline ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %66 azalma gerçekleşti.KaradenizBölgenin ağustos ayı yağışı 13.8 mm, normali 38.5 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 28.8 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %64, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %52 azalma gerçekleşti.Doğu AnadoluBölgenin ağustos ayı yağışı 7.4 mm, normali 10.7 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 3.4 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %31 azalma, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %100’den fazla artma gerçekleşti.Güneydoğu AnadoluBölgenin ağustos ayı yağışı 1.6 mm, normali 1.7 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 0.9 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %3 azalma, 2022 yılı Ağustos ayı yağışına göre %78 artma gerçekleşti.

https://sputniknews.com.tr/20230830/iskiden-kuraklik-adimi-abonelikler-durduruldu-1075045161.html

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türkiye, yağış, meteoroloji, kuraklık, iç anadolu bölgesi