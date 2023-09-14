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Son 33 yılın en kurak ağustos ayı: Geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azalma
Son 33 yılın en kurak ağustos ayı: Geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azalma
2023 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre Türkiye genelinde yağışlar geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T11:18+0300
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yaşam
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yağış
meteoroloji
kuraklık
iç anadolu bölgesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “2023 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu”nu yayınladı. Rapora göre, Türkiye genelinde yağışlar uzun yıllar normali (1991-2021) ortalamasına göre yüzde 57, geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı.Meteorolojinin paylaştığı veriler şu şekilde:Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç tüm bölgelerde azalma olduMarmaraBölgenin ağustos ayı yağışı 5.0 mm, normali 19.0 mm ve 2022 yılı Ağustos yağışı 47.5 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %74, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %90 azalma gerçekleşti.EgeBölgenin ağustos ayı yağışı 4.1 mm, normali 10.9 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 29.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %63, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %86 azalma gerçekleşti.AkdenizBölgenin ağustos ayı yağışı 5.8 mm, normali 7.9 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 9.1 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %26, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %36 azalma gerçekleşti.İç AnadoluBölgenin ağustos ayı yağışı 3.5 mm, normali 10.1 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 10.3 mm'dir. Yağışlarda normaline ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %66 azalma gerçekleşti.KaradenizBölgenin ağustos ayı yağışı 13.8 mm, normali 38.5 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 28.8 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %64, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %52 azalma gerçekleşti.Doğu AnadoluBölgenin ağustos ayı yağışı 7.4 mm, normali 10.7 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 3.4 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %31 azalma, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %100’den fazla artma gerçekleşti.Güneydoğu AnadoluBölgenin ağustos ayı yağışı 1.6 mm, normali 1.7 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 0.9 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %3 azalma, 2022 yılı Ağustos ayı yağışına göre %78 artma gerçekleşti.
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türkiye, yağış, meteoroloji, kuraklık, iç anadolu bölgesi
türkiye, yağış, meteoroloji, kuraklık, iç anadolu bölgesi

Son 33 yılın en kurak ağustos ayı: Geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azalma

11:18 14.09.2023
© İHAİstanbul baraj
İstanbul baraj - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© İHA
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2023 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu'na göre Türkiye genelinde yağışlar geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, “2023 Yılı Ağustos Ayı Alansal Yağış Raporu”nu yayınladı. Rapora göre, Türkiye genelinde yağışlar uzun yıllar normali (1991-2021) ortalamasına göre yüzde 57, geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre yüzde 60 azaldı.
Meteorolojinin paylaştığı veriler şu şekilde:
"Türkiye geneli ağustos ayı yağışları normalinin ve geçen yıl ağustos ayı yağışlarının altında gerçekleşti. 2023 yılı Ağustos ayı yağışı 6.4 mm, ağustos ayı normali (1991-2020) 14.8 mm, 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 16.1 mm’dir. Yağışlar normaline göre %57, geçen yıl ağustos ayı yağışlarına göre %60 azalma göstermiştir. Bölge geneli yağışlarda ise tüm bölgelerimizde normaline göre azalma mevcuttur. Ağustos ayı yağışları İzmir’in Kuzeyi, Aydın, Mersin, Niğde, Hatay, Kayseri, Kahramanmaraş, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Muş, Bitlis, Siirt çevreleri hariç normallerine göre %60-80 azalma gösterdi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış alan il 106.5 mm ile Rize, en az yağış alan il ise 0.4 mm ile Mardin olmuştur. Normaline göre en fazla azalma gösteren ilimiz ise %96 ile Amasya olmuştur. Türkiye genelinde ağustos ayında ortalama 2.6 yağışlı gün görülmüştür (1991-2020 normali 3.0 gün). Yağışlı gün sayıları Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde 5- 10 gün, Trabzon ve Rize çevrelerinde ise 10-15 gün aralığında gerçekleşmiştir."

Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç tüm bölgelerde azalma oldu

Marmara

Bölgenin ağustos ayı yağışı 5.0 mm, normali 19.0 mm ve 2022 yılı Ağustos yağışı 47.5 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %74, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %90 azalma gerçekleşti.

Ege

Bölgenin ağustos ayı yağışı 4.1 mm, normali 10.9 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 29.2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %63, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %86 azalma gerçekleşti.

Akdeniz

Bölgenin ağustos ayı yağışı 5.8 mm, normali 7.9 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 9.1 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %26, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %36 azalma gerçekleşti.

İç Anadolu

Bölgenin ağustos ayı yağışı 3.5 mm, normali 10.1 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 10.3 mm'dir. Yağışlarda normaline ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %66 azalma gerçekleşti.

Karadeniz

Bölgenin ağustos ayı yağışı 13.8 mm, normali 38.5 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 28.8 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %64, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %52 azalma gerçekleşti.

Doğu Anadolu

Bölgenin ağustos ayı yağışı 7.4 mm, normali 10.7 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 3.4 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %31 azalma, 2022 yılı Ağustos ayı yağışlarına göre %100’den fazla artma gerçekleşti.

Güneydoğu Anadolu

Bölgenin ağustos ayı yağışı 1.6 mm, normali 1.7 mm ve 2022 yılı Ağustos ayı yağışı 0.9 mm'dir. Yağışlarda normaline göre %3 azalma, 2022 yılı Ağustos ayı yağışına göre %78 artma gerçekleşti.
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