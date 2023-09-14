https://sputniknews.com.tr/20230914/sezgin-tanrikulu-icin-fezleke-adalet-bakanligina-gonderildi-1075477293.html

CHP'li Sezgin Tanrıkulu için fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu için fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi

CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T18:00+0300

2023-09-14T18:00+0300

2023-09-14T18:29+0300

sezgin tanrıkulu

fezleke

adalet bakanlığı

türkiye

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırladığı fezlekeyi, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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sezgin tanrıkulu, fezleke, adalet bakanlığı