https://sputniknews.com.tr/20230914/sezgin-tanrikulu-icin-fezleke-adalet-bakanligina-gonderildi-1075477293.html
CHP'li Sezgin Tanrıkulu için fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu için fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T18:00+0300
2023-09-14T18:00+0300
2023-09-14T18:29+0300
sezgin tanrıkulu
fezleke
adalet bakanlığı
türkiye
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırladığı fezlekeyi, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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sezgin tanrıkulu, fezleke, adalet bakanlığı
sezgin tanrıkulu, fezleke, adalet bakanlığı
CHP'li Sezgin Tanrıkulu için fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi
18:00 14.09.2023 (güncellendi: 18:29 14.09.2023) Abone ol
CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçlarından hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik iddiaları nedeniyle, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında hazırladığı fezlekeyi, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "28. Dönem Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçları yönünden tanzim olunan fezleke, Adalet Bakanlığı'na gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.