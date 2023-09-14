https://sputniknews.com.tr/20230914/selvi-iyi-parti-ankara-ve-istanbulda-aday-cikaracak-mi-1075463475.html

Selvi: İYİ Parti, Ankara ve İstanbul’da aday çıkaracak mı?

Selvi: İYİ Parti, Ankara ve İstanbul’da aday çıkaracak mı?

Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in bütün illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ilan ettiğini söyledi ve hatta 'İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesini dahi... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T09:40+0300

2023-09-14T09:40+0300

2023-09-14T09:40+0300

politika

meral akşener

iyi parti

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/03/1075151657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1dea0ca2c2337fe95005408c087d15db.jpg

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri için aday çıkarıp çıkarmayacaklarını değerlendirdi."Meral Akşener bütün illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ilan etti. Hatta İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesini dahi göze aldıklarını söyledi" ifadelerini kullanan Selvi, bugünkü köşe yazısına şu şekilde devam etti:Selvi yerel seçimlerde sıkı bir pazarlığın olacağının da sinyalini verdi:

https://sputniknews.com.tr/20230912/son-anket-aciklandi-iyi-partinin-yerel-secim-kararini-hangi-secmen-kitlesi-destekliyor-1075408842.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meral akşener, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)