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Selvi: İYİ Parti, Ankara ve İstanbul’da aday çıkaracak mı?
Selvi: İYİ Parti, Ankara ve İstanbul’da aday çıkaracak mı?
Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in bütün illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ilan ettiğini söyledi ve hatta 'İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesini dahi... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri için aday çıkarıp çıkarmayacaklarını değerlendirdi."Meral Akşener bütün illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ilan etti. Hatta İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesini dahi göze aldıklarını söyledi" ifadelerini kullanan Selvi, bugünkü köşe yazısına şu şekilde devam etti:Selvi yerel seçimlerde sıkı bir pazarlığın olacağının da sinyalini verdi:
https://sputniknews.com.tr/20230912/son-anket-aciklandi-iyi-partinin-yerel-secim-kararini-hangi-secmen-kitlesi-destekliyor-1075408842.html
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meral akşener, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
meral akşener, iyi parti, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Selvi: İYİ Parti, Ankara ve İstanbul’da aday çıkaracak mı?

09:40 14.09.2023
© AA / Saliha Nur KöksalİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa il başkanlığını ziyaret etti. Akşener burada partililere hitap etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa il başkanlığını ziyaret etti. Akşener burada partililere hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA / Saliha Nur Köksal
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Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in bütün illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ilan ettiğini söyledi ve hatta 'İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesini dahi göze aldıklarını söylediğini' ifade etti.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyeleri için aday çıkarıp çıkarmayacaklarını değerlendirdi.
"Meral Akşener bütün illerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ilan etti. Hatta İstanbul ve Ankara’nın kaybedilmesini dahi göze aldıklarını söyledi" ifadelerini kullanan Selvi, bugünkü köşe yazısına şu şekilde devam etti:
"Ankara ve İstanbul için muhtemel belediye başkan adaylarının isimleri konuşulmaya başlandı. Ankara için Kürşad Zorlu, Koray Aydın ve Adnan Beker ismi gündeme geldi. İstanbul için Bilge Yılmaz ve Buğra Kavuncu ön plana çıktı. Dün İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu vardı. Partinin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı alındı. Ama bu yanıltmasın. İYİ Parti bu kararı almak zorundaydı. Ama iş aday belirlemeye gelince İstanbul ve Ankara’ya ayrı parantez açılacak. Çünkü İYİ Parti İstanbul ve Ankara’da ilçelere talip."
Selvi yerel seçimlerde sıkı bir pazarlığın olacağının da sinyalini verdi:
"Belli ki Kılıçdaroğlu, İYİ Parti’deki gelişmeler hakkında bilgi alıyor."Çünkü İYİ Parti’de her ilde aday çıkarma kararı alındı ama Akşener’in açıklamalarının aksine, İstanbul ve Ankara’da ittifaka kapılarını kapatmadığı söyleniyor. İYİ Parti’nin İstanbul ve Ankara’da aday çıkarmayacağı, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı destekleyeceği ancak ilçe belediye başkanlıkları için pazarlık yapacağı söyleniyor. Ama asıl soru şu; “Tavanda olsun, yerelde olsun ittifak yapılsa da ittifak tabanda başarılı olacak mı?” Bunca hakaretten sonra, CHP ile İYİ parti seçmeni coşku halinde sandığa gidecek mi?"
Meral Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2023
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Son anket açıklandı: İYİ Parti'nin yerel seçim kararını hangi seçmen kitlesi destekliyor?
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