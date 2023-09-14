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https://sputniknews.com.tr/20230914/sabri-uzun-ve-hanefi-avcinin-rutbeleri-iade-edildi-1075464968.html
Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın rütbeleri iade edildi
Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın rütbeleri iade edildi
Rütbeleri sökülen, silahlarına el konulan eski emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı, haklarını geri aldı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
hanefi avcı
sabri uzun
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Haklarındaki adli soruşturmalar gerekçe gösterilerek özlük hakları ellerinden alınan eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'a hakları geri verildi. NTV'nin haberine göre, Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatılmış her 2 ismin de rütbeleri sökülerek silahlarına el konulmuştu.Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara girişleri de yasaklanan eski emniyet müdürleri kararı idare mahkemesine taşıdı. Mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan İçişleri Bakanlığı, Uzun ve Avcı'nın rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara giriş haklarını geri verdi.Ne olmuştu?Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi Başkanı Avcı hakkında da, “AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini" söylediği için hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından Avcı'nın 20 Haziran 2022'de rütbeleri ve silahı geri alınmıştı.Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulunmuş "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullanmıştı. Uzun'un, paylaşımının ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022'de rütbeleri sökülmüş, silahı alınmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220623/eski-emniyet-muduru-hanefi-avcinin-rutbeleri-geri-alinacak-1057806076.html
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hanefi avcı, sabri uzun, rütbe
hanefi avcı, sabri uzun, rütbe

Sabri Uzun ve Hanefi Avcı'nın rütbeleri iade edildi

10:25 14.09.2023 (güncellendi: 10:55 14.09.2023)
© AAHanefi Avcı
Hanefi Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA
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Rütbeleri sökülen, silahlarına el konulan eski emniyet müdürleri Sabri Uzun ve Hanefi Avcı, haklarını geri aldı.
Haklarındaki adli soruşturmalar gerekçe gösterilerek özlük hakları ellerinden alınan eski emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'a hakları geri verildi. NTV'nin haberine göre, Hanefi Avcı ve Sabri Uzun hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatılmış her 2 ismin de rütbeleri sökülerek silahlarına el konulmuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara girişleri de yasaklanan eski emniyet müdürleri kararı idare mahkemesine taşıdı. Mahkeme tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararını işleme koyan İçişleri Bakanlığı, Uzun ve Avcı'nın rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara giriş haklarını geri verdi.

Ne olmuştu?

Eski Emniyet Müdürü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele (KOM) Dairesi Başkanı Avcı hakkında da, “AİHM kararı doğrultusunda Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini" söylediği için hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmanın ardından Avcı'nın 20 Haziran 2022'de rütbeleri ve silahı geri alınmıştı.
Eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulunmuş "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullanmıştı. Uzun'un, paylaşımının ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022'de rütbeleri sökülmüş, silahı alınmıştı.
Hanefi Avcı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
TÜRKİYE
Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın rütbeleri geri alınacak
23 Haziran 2022, 10:09
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