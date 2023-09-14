‘Rusya-Türkiye ticaretinde ulusal paraların payı önemli ölçüde artabilir’

“Öte yandan para sadece bir ödeme aracı değil. Paranın, biriktirme işlevi de var. Rusya ve Türkiye, dolar ve euro yerine kullanılabilecek bir rezerv para birimi konusunda anlaşmaya varabilir. Bu konuda, etkili uluslararası platformlarda aktif müzakereler gidiyor. İki ülke arasındaki ulusal para birimi üzerinden ticaret daha ziyade lokal bir mesele, ihracat ve ithalat seviyeleri neredeyse eşit olduğu ülkeler için iyi. Lakin rezerv para ile biriktirme, meseleyi tamamen farklı seviyeye çıkabilir, dolar ve euro’nun üstünlüğüne son verebilir. Dünya genelindeki eğilim de bu yönde. Bu eğilim Rusya ve Türkiye’nin yararına.”