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‘Rusya-Türkiye ticaretinde ulusal paraların payı önemli ölçüde artabilir’
‘Rusya-Türkiye ticaretinde ulusal paraların payı önemli ölçüde artabilir’
Türkiye ve Rusya, karşılıklı ticarette ulusal para birimlerine geçiş alanlarının genişletilmesi konusunda aktif görüşmelere başladı. Aynı zamanda taraflar... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
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görüş
rusya
türkiye
dolar
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması yönünde bir eğilim olduğuna, dolar ve euro ticaretin azalmakta olduğuna dikkat çekti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikili işbirliğinde ulusal para birimlerine geçişin önemine değindi.Rusya Makroekonomik Analiz ve Kısa Vadeli Tahminler Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Salnikov, Sputnik’e açıklamasında, ikili ticarette ulusal para birimlerine geçiş olasılığını ve bu ticarette artan cironun bu eğilim üzerindeki etkisini değerlendirdi:Salnikov’un görüşüne göre, Rusya ve Türkiye, karşılıklı ticarette dolar ve euro’nun üstünlüğüne son verebilecek bir rezerv para birimi konusunda anlaşmaya varabilir:
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rusya, türkiye, dolar, euro
rusya, türkiye, dolar, euro

‘Rusya-Türkiye ticaretinde ulusal paraların payı önemli ölçüde artabilir’

22:28 14.09.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye Rusya bayrak
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Amur Gadjiev
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Türkiye ve Rusya, karşılıklı ticarette ulusal para birimlerine geçiş alanlarının genişletilmesi konusunda aktif görüşmelere başladı. Aynı zamanda taraflar sürecin kolay olmayacağının da farkında. Lakin taraflar siyasi iradeye sahip ve bu irade en üst düzeyde dile getirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması yönünde bir eğilim olduğuna, dolar ve euro ticaretin azalmakta olduğuna dikkat çekti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikili işbirliğinde ulusal para birimlerine geçişin önemine değindi.
Rusya Makroekonomik Analiz ve Kısa Vadeli Tahminler Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Salnikov, Sputnik’e açıklamasında, ikili ticarette ulusal para birimlerine geçiş olasılığını ve bu ticarette artan cironun bu eğilim üzerindeki etkisini değerlendirdi:
“Uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımına geçiş, giderek ivme kazanan bir eğilim. Aynı zamanda, bu konuda maalesef belli kısıtlamalar var. Bu kısıtlamalar büyük ölçüde ticaret yaptığımız ülkelerle belirli ticaret dengesizliğine sahip olmamızla ilgili. Örneğin Türkiye’den bahsedecek olursak bu ülkeyle çok büyük pozitif dengesizlik var. Türkiye’yle ulusal para birimi üzerinden ticareti ancak ithalat hacmi kadar yapabiliriz. Bugün ülkelerimiz arasındaki ticaret büyüyor. Dolayısıyla ikili ticaret kapsamında, ulusal para birimleri üzerinden yapılan ticaretin payı da büyüyebilir.”
Salnikov’un görüşüne göre, Rusya ve Türkiye, karşılıklı ticarette dolar ve euro’nun üstünlüğüne son verebilecek bir rezerv para birimi konusunda anlaşmaya varabilir:
“Öte yandan para sadece bir ödeme aracı değil. Paranın, biriktirme işlevi de var. Rusya ve Türkiye, dolar ve euro yerine kullanılabilecek bir rezerv para birimi konusunda anlaşmaya varabilir. Bu konuda, etkili uluslararası platformlarda aktif müzakereler gidiyor. İki ülke arasındaki ulusal para birimi üzerinden ticaret daha ziyade lokal bir mesele, ihracat ve ithalat seviyeleri neredeyse eşit olduğu ülkeler için iyi. Lakin rezerv para ile biriktirme, meseleyi tamamen farklı seviyeye çıkabilir, dolar ve euro’nun üstünlüğüne son verebilir. Dünya genelindeki eğilim de bu yönde. Bu eğilim Rusya ve Türkiye’nin yararına.”
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