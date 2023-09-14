https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-disisleri-buyukelcilik-calisaninin-slovakyadan-sinirdisi-edilmesine-karsilik-verecegiz-1075482479.html

Rusya Dışişleri: Büyükelçilik çalışanının Slovakya'dan sınırdışı edilmesine karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri: Büyükelçilik çalışanının Slovakya'dan sınırdışı edilmesine karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Rus Büyükelçiliğinin bir çalışanının Slovakya'dan sınırdışı edilmesine karşılık vereceğini bildirdi. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T21:13+0300

2023-09-14T21:13+0300

2023-09-14T21:13+0300

ukrayna krizi

rusya dışişleri bakanlığı

ukrayna krizi

ukrayna

moskova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Sputnik’e demecinde Rus Büyükelçiliğinin bir çalışanının Slovakya’dan sınırdışı edilmesi hakkındaki habere ilişkin yorumunda Moskova’nın bu adıma karşılık vereceğini ifade etti.Yetkili, ‘Rus tarafının daha önce de belirttiği gibi Rusya'nın gereken cevabı vereceğini’ belirtti.Daha önce Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bratislava Büyükelçiliği çalışanlarından birinin sınırdışı edileceğini duyurmuştu. Rus diplomatın ülkeyi 48 saat içinde terk etmesi gerektiğini ifade eden Bakanlık, sınırdışı nedenini ‘gönderilen kişinin faaliyetlerinin Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesine aykırı olması’ olarak açıklamıştı.

ukrayna

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