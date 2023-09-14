https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-disisleri-buyukelcilik-calisaninin-slovakyadan-sinirdisi-edilmesine-karsilik-verecegiz-1075482479.html
Rusya Dışişleri: Büyükelçilik çalışanının Slovakya'dan sınırdışı edilmesine karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri: Büyükelçilik çalışanının Slovakya'dan sınırdışı edilmesine karşılık vereceğiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Rus Büyükelçiliğinin bir çalışanının Slovakya'dan sınırdışı edilmesine karşılık vereceğini bildirdi. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T21:13+0300
2023-09-14T21:13+0300
2023-09-14T21:13+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Sputnik’e demecinde Rus Büyükelçiliğinin bir çalışanının Slovakya’dan sınırdışı edilmesi hakkındaki habere ilişkin yorumunda Moskova’nın bu adıma karşılık vereceğini ifade etti.Yetkili, ‘Rus tarafının daha önce de belirttiği gibi Rusya'nın gereken cevabı vereceğini’ belirtti.Daha önce Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bratislava Büyükelçiliği çalışanlarından birinin sınırdışı edileceğini duyurmuştu. Rus diplomatın ülkeyi 48 saat içinde terk etmesi gerektiğini ifade eden Bakanlık, sınırdışı nedenini ‘gönderilen kişinin faaliyetlerinin Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesine aykırı olması’ olarak açıklamıştı.
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rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna, moskova
rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi, ukrayna, moskova
Rusya Dışişleri: Büyükelçilik çalışanının Slovakya'dan sınırdışı edilmesine karşılık vereceğiz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın Rus Büyükelçiliğinin bir çalışanının Slovakya'dan sınırdışı edilmesine karşılık vereceğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Sputnik’e demecinde Rus Büyükelçiliğinin bir çalışanının Slovakya’dan sınırdışı edilmesi hakkındaki habere ilişkin yorumunda Moskova’nın bu adıma karşılık vereceğini ifade etti.
Yetkili, ‘Rus tarafının daha önce de belirttiği gibi Rusya'nın gereken cevabı vereceğini’ belirtti.
Daha önce Slovakya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın Bratislava Büyükelçiliği çalışanlarından birinin sınırdışı edileceğini duyurmuştu. Rus diplomatın ülkeyi 48 saat içinde terk etmesi gerektiğini ifade eden Bakanlık, sınırdışı nedenini ‘gönderilen kişinin faaliyetlerinin Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesine aykırı olması’ olarak açıklamıştı.