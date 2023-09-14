https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-abdnin-moskova-buyukelciliginin-birinci-ve-ikinci-sekreterini-istenmeyen-kisi-ilan-etti-1075475012.html
Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin birinci ve ikinci sekreterini istenmeyen kişi ilan etti
Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin birinci ve ikinci sekreterini istenmeyen kişi ilan etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin birinci ve ikinci sekreterini istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T16:15+0300
2023-09-14T16:15+0300
2023-09-14T16:53+0300
rusya
abd
istenmeyen kişi
dünya
abd'nin moskova büyükelçiliği
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin birinci ve ikinci sekreterini istenmeyen kişi ilan etti.ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy'nin bakanlığa çağrıldığını belirten Rusya Dışişleri, elçilikte görevli Birinci Sekreter Jeffrey Sillin ve İkinci Sekreter David Bernstein'ın eylemlerinin diplomatik statülerine uygun olmadığı gerekçesiyle Tracy'e resmi nota verildiğini vurguladı.Söz konusu diplomatların yabancı bir ülkeyle gizli işbirliği yapmakla suçlanan Rusya vatandaşı Robert Şonov'la irtibat kurduğunun, para karşılığında Rusya'nın ulusal güvenliğine darbe vurma amacı taşıyan görevler verdiğinin ve böylece hukuka aykırı eylemde bulunduğunun altını çizen bakanlık, Sillin ve Bernstein'ın istenmeyen kişi ilan edildiğini bildirdi.Bakanlık, ABD'li diplomatlara Rusya'dan ayrılmaları için 7 gün mühlet verildiğini belirtti.Ağustos sonunda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD'nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı olan Şonov'un ABD Büyükelçiliği'ne muhbirlik yaptığının tespit edildiğini ve söz konusu kişinin Moskova'daki yasadışı faaliyetlerine son verildiğini açıklamıştı. FSB’nin yayınladığı videoda Şonov, maddi ödül karşılığında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanları Jeffrey Sillin ve David Bernstein’ın verdiği görevleri yerine getirdiğini anlatmıştı.
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rusya, abd, istenmeyen kişi, abd'nin moskova büyükelçiliği
rusya, abd, istenmeyen kişi, abd'nin moskova büyükelçiliği
Rusya, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin birinci ve ikinci sekreterini istenmeyen kişi ilan etti
16:15 14.09.2023 (güncellendi: 16:53 14.09.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin birinci ve ikinci sekreterini istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Moskova Büyükelçiliği'nin birinci ve ikinci sekreterini istenmeyen kişi ilan etti.
ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynn Tracy'nin bakanlığa çağrıldığını belirten Rusya Dışişleri, elçilikte görevli Birinci Sekreter Jeffrey Sillin ve İkinci Sekreter David Bernstein'ın eylemlerinin diplomatik statülerine uygun olmadığı gerekçesiyle Tracy'e resmi nota verildiğini vurguladı.
Söz konusu diplomatların yabancı bir ülkeyle gizli işbirliği yapmakla suçlanan Rusya vatandaşı Robert Şonov'la irtibat kurduğunun, para karşılığında Rusya'nın ulusal güvenliğine darbe vurma amacı taşıyan görevler verdiğinin ve böylece hukuka aykırı eylemde bulunduğunun altını çizen bakanlık, Sillin ve Bernstein'ın istenmeyen kişi ilan edildiğini bildirdi.
Bakanlık, ABD'li diplomatlara Rusya'dan ayrılmaları için 7 gün mühlet verildiğini belirtti.
Ağustos sonunda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD'nin Vladivostok Başkonsolosluğu'nun eski çalışanı olan Şonov'un ABD Büyükelçiliği'ne muhbirlik yaptığının tespit edildiğini ve söz konusu kişinin Moskova'daki yasadışı faaliyetlerine son verildiğini açıklamıştı.
FSB’nin yayınladığı videoda Şonov, maddi ödül karşılığında ABD'nin Moskova Büyükelçiliği çalışanları Jeffrey Sillin ve David Bernstein’ın verdiği görevleri yerine getirdiğini anlatmıştı.