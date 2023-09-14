Rus savaş uçakları, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun öğle saatlerinde Karadeniz'de bir insansız hücumbotla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait savaş uçaklarının hücumbotu tespit ederek etkisiz hale getirdiğinin altını çizdi.
Ukrayna tarafı, bu sabah saatlerinde de 5 insansız hücumbotla Karadeniz Filosu'na ait Sergey Kotov devriye gemisine saldırmaya çalışmış ancak gemiden açılan ateş sonucunda imha edilerek saldırı girişimi püskürtülmüştü.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
Ukrayna tarafı, bu sabah saatlerinde de 5 insansız hücumbotla Karadeniz Filosu'na ait Sergey Kotov devriye gemisine saldırmaya çalışmış ancak gemiden açılan ateş sonucunda imha edilerek saldırı girişimi püskürtülmüştü.
Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.