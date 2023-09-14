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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230914/rus-savas-ucaklari-karadenizde-ukraynaya-ait-insansiz-hucumbotu-imha-etti-1075476824.html
Rus savaş uçakları, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti
Rus savaş uçakları, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun öğle saatlerinde Karadeniz'de bir insansız hücumbotla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T17:46+0300
2023-09-14T17:46+0300
ukrayna krizi
iha
rusya savunma bakanlığı
karadeniz
ukrayna krizi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait savaş uçaklarının hücumbotu tespit ederek etkisiz hale getirdiğinin altını çizdi.Ukrayna tarafı, bu sabah saatlerinde de 5 insansız hücumbotla Karadeniz Filosu'na ait Sergey Kotov devriye gemisine saldırmaya çalışmış ancak gemiden açılan ateş sonucunda imha edilerek saldırı girişimi püskürtülmüştü.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
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iha, rusya savunma bakanlığı, karadeniz, ukrayna krizi
iha, rusya savunma bakanlığı, karadeniz, ukrayna krizi

Rus savaş uçakları, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait insansız hücumbotu imha etti

17:46 14.09.2023
© SputnikRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun öğle saatlerinde Karadeniz'de bir insansız hücumbotla saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Karadeniz Filosu'na ait savaş uçaklarının hücumbotu tespit ederek etkisiz hale getirdiğinin altını çizdi.

Ukrayna tarafı, bu sabah saatlerinde de 5 insansız hücumbotla Karadeniz Filosu'na ait Sergey Kotov devriye gemisine saldırmaya çalışmış ancak gemiden açılan ateş sonucunda imha edilerek saldırı girişimi püskürtülmüştü.

Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.
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