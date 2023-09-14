https://sputniknews.com.tr/20230914/real-madridin-3-oyuncusu-gozaltina-alindi--1075482924.html

Real Madrid'de forma giyen üç futbolcu cinsel içerikli video nedeniyle gözaltına alındı

Real Madrid'de forma giyen üç futbolcu cinsel içerikli video nedeniyle gözaltına alındı

İspanyol ekibi Real Madrid'in altyapısında forma giyen üç futbolcu cinsel içerikli video nedeniyle gözaltına alındı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T21:57+0300

2023-09-14T21:57+0300

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spor

real madrid

futbolcu

gözaltı

cinsel taciz

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İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid altyapısındaki üç futbolcu, reşit olmayan bir kişinin yer aldığı cinsel içerikli videoyu dağıttıkları iddiasıyla İspanyol polisi tarafından gözaltına alındı.El Confidencial gazetesi reşit olmayan mağdurun annesinin 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda polise durumu bildirmesinin ardından oyuncuların gözaltına alındığını okurlarıyla paylaştı.Akademi oyuncuları, 'cinsel içerikli sırları ifşa ettikleri' gerekçesiyle sorgulandı.Kulüpten yapılan açıklamada, detaylı bilgiye sahip olduktan sonra uygun önlemlerin alınacağı kaydedildi.

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Sputnik Türkiye

real madrid, futbolcu, gözaltı, cinsel taciz