https://sputniknews.com.tr/20230914/real-madridin-3-oyuncusu-gozaltina-alindi--1075482924.html
Real Madrid'de forma giyen üç futbolcu cinsel içerikli video nedeniyle gözaltına alındı
Real Madrid'de forma giyen üç futbolcu cinsel içerikli video nedeniyle gözaltına alındı
İspanyol ekibi Real Madrid'in altyapısında forma giyen üç futbolcu cinsel içerikli video nedeniyle gözaltına alındı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T21:57+0300
2023-09-14T21:57+0300
2023-09-14T22:13+0300
spor
real madrid
futbolcu
gözaltı
cinsel taciz
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İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid altyapısındaki üç futbolcu, reşit olmayan bir kişinin yer aldığı cinsel içerikli videoyu dağıttıkları iddiasıyla İspanyol polisi tarafından gözaltına alındı.El Confidencial gazetesi reşit olmayan mağdurun annesinin 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda polise durumu bildirmesinin ardından oyuncuların gözaltına alındığını okurlarıyla paylaştı.Akademi oyuncuları, 'cinsel içerikli sırları ifşa ettikleri' gerekçesiyle sorgulandı.Kulüpten yapılan açıklamada, detaylı bilgiye sahip olduktan sonra uygun önlemlerin alınacağı kaydedildi.
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
real madrid, futbolcu, gözaltı, cinsel taciz
real madrid, futbolcu, gözaltı, cinsel taciz
Real Madrid'de forma giyen üç futbolcu cinsel içerikli video nedeniyle gözaltına alındı
21:57 14.09.2023 (güncellendi: 22:13 14.09.2023) Abone ol
İspanyol ekibi Real Madrid'in altyapısında forma giyen üç futbolcu cinsel içerikli video nedeniyle gözaltına alındı.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Real Madrid altyapısındaki üç futbolcu, reşit olmayan bir kişinin yer aldığı cinsel içerikli videoyu dağıttıkları iddiasıyla İspanyol polisi tarafından gözaltına alındı.
El Confidencial gazetesi reşit olmayan mağdurun annesinin 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda polise durumu bildirmesinin ardından oyuncuların gözaltına alındığını okurlarıyla paylaştı.
Akademi oyuncuları, 'cinsel içerikli sırları ifşa ettikleri' gerekçesiyle sorgulandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, detaylı bilgiye sahip olduktan sonra uygun önlemlerin alınacağı kaydedildi.