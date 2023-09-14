https://sputniknews.com.tr/20230914/motorinin-ardindan-benzine-zam-akaryakitta-guncel-fiyatlar-1075460849.html
Motorinin ardından benzine zam: Akaryakıtta güncel fiyatlar
Motorinin ardından benzine zam: Akaryakıtta güncel fiyatlar
Akaryakıtta fiyat artışları sürüyor. Motorine yapılan 2.03 TL'lik zammın ardından benzine 1 lira 60 kuruş zam geldi. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T06:43+0300
2023-09-14T06:43+0300
2023-09-14T06:45+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
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Akaryakıt fiyatları gelen zamlarla birlikte değişmeye devam ediyor. Dün motorine gelen 2.03 TL'lik zammın ardından benzine de 1 lira 60 kuruş zam yapıldı. Zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorinin litresi 40 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise son zamla birlikte 38 lira 47 kuruşa yükseldi.İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı: 38.52 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.99 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 39.10 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 40.52 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 39.22 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 40.71 TL
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benzin, motorin, akaryakıt
benzin, motorin, akaryakıt
Motorinin ardından benzine zam: Akaryakıtta güncel fiyatlar
06:43 14.09.2023 (güncellendi: 06:45 14.09.2023) Abone ol
Akaryakıtta fiyat artışları sürüyor. Motorine yapılan 2.03 TL'lik zammın ardından benzine 1 lira 60 kuruş zam geldi.
Akaryakıt fiyatları gelen zamlarla birlikte değişmeye devam ediyor. Dün motorine gelen 2.03 TL'lik zammın ardından benzine de 1 lira 60 kuruş zam yapıldı. Zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da motorinin litresi 40 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise son zamla birlikte 38 lira 47 kuruşa yükseldi.
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı: 38.52 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.99 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 39.10 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.52 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 39.22 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.71 TL