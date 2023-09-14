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Motorinin ardından benzine zam: Akaryakıtta güncel fiyatlar
Motorinin ardından benzine zam: Akaryakıtta güncel fiyatlar
Akaryakıtta fiyat artışları sürüyor. Motorine yapılan 2.03 TL'lik zammın ardından benzine 1 lira 60 kuruş zam geldi. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
benzin
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Akaryakıt fiyatları gelen zamlarla birlikte değişmeye devam ediyor. Dün motorine gelen 2.03 TL'lik zammın ardından benzine de 1 lira 60 kuruş zam yapıldı. Zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.Güncel akaryakıt fiyatlarıİstanbul'da motorinin litresi 40 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise son zamla birlikte 38 lira 47 kuruşa yükseldi.İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı: 38.52 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.99 TLAnkara'da benzin litre fiyatı: 39.10 TLAnkara'da motorin litre fiyatı: 40.52 TLİzmir'de benzin litre fiyatı: 39.22 TLİzmir'de motorin litre fiyatı: 40.71 TL
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benzin, motorin, akaryakıt
benzin, motorin, akaryakıt

Motorinin ardından benzine zam: Akaryakıtta güncel fiyatlar

06:43 14.09.2023 (güncellendi: 06:45 14.09.2023)
© AABenzin
Benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA
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Akaryakıtta fiyat artışları sürüyor. Motorine yapılan 2.03 TL'lik zammın ardından benzine 1 lira 60 kuruş zam geldi.
Akaryakıt fiyatları gelen zamlarla birlikte değişmeye devam ediyor. Dün motorine gelen 2.03 TL'lik zammın ardından benzine de 1 lira 60 kuruş zam yapıldı. Zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul'da motorinin litresi 40 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise son zamla birlikte 38 lira 47 kuruşa yükseldi.
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin litre fiyatı: 38.52 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.99 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı: 39.10 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 40.52 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı: 39.22 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 40.71 TL
Benzin ve motorin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
EKONOMİ
Motorinin ardından benzine de büyük zam yolda
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