https://sputniknews.com.tr/20230914/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-hava-sicakligi-yeniden-artiyor-1075461021.html

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Hava sıcaklığı yeniden artıyor

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Hava sıcaklığı yeniden artıyor

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde olması bekleniyor. Öte yandan Trabzon, Ağrı, Van ve... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T06:58+0300

2023-09-14T06:58+0300

2023-09-14T06:58+0300

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Meteoroloji Gene Müdürlüğü 14 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Trabzon ile Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Batı ve Güney kıyılarımızda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 30°CParçalı ve az bulutluEGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 31°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 29°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 24°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 26°CAz bulutluKASTAMONU °C, 26°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 25°CAz bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, kıyı illerinin iç kesimleri ile Trabzon çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 26°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 25°CParçalı bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 22°CParçalı bulutluKARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 27°CParçalı bulutluVAN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAçık ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 33°CAçık ve az bulutluGAZİANTEP °C, 32°CAçık ve az bulutluSİİRT °C, 31°CAçık ve az bulutluŞANLIURFA °C, 31°CAçık ve az bulutlu

https://sputniknews.com.tr/20230913/meteorolojiden-bircok-il-icin-sari-kodlu-uyari-saat-verildi-1075425003.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu