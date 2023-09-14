https://sputniknews.com.tr/20230914/meb-duyurdu-acik-ogretim-liselerine-nakil-ve-gecis-karari-1075467266.html

MEB duyurdu, şartlar belli oldu: Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı

MEB duyurdu, şartlar belli oldu: Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T11:39+0300

2023-09-14T11:39+0300

2023-09-14T12:05+0300

türkiye

meb

milli eğitim bakanlığı (meb)

lise

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişleri sınırlandıran yönetmeliğin ardından, bu liselere geçişlere izin verilecek istisnai durumlarla ilgili usul ve esaslar belirlendi.MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, açık liseye geçişleri zorlaştıran yönetmeliğe ve hangi durumlarda geçiş yapılabileceğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı genelgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.Mete; sınıf tekrarına kalanların, ikamet değişikliği sebebiyle aynı tür okul bulamayanların, milli sporcuların ve en az üç yıl lisanslı şekilde yarışmalara katılan sporcuların açık liseye geçebileceğini söyledi.Ayrıca, deprem bölgesindeki bazı il veya ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yoluyla eğitim hizmeti alanların istemeleri durumunda açık liseye geçebileceği belirtildi.Buna göre, açık liseye geçiş için zaruri şartların belgelendirilmesi durumunda 15 Eylül ve 16 Ekim tarihleri arasında öğrencilerin yerleştirme ve nakil komisyonuna başvuru yapması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230914/meb-belirledi-acik-liseye-gecis-sartlari-neler-1075466884.html

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meb açık liseye geçiş şartları