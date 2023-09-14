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MEB duyurdu, şartlar belli oldu: Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı
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MEB duyurdu, şartlar belli oldu: Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı
MEB duyurdu, şartlar belli oldu: Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı
Milli Eğitim Bakanlığı, örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T11:39+0300
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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişleri sınırlandıran yönetmeliğin ardından, bu liselere geçişlere izin verilecek istisnai durumlarla ilgili usul ve esaslar belirlendi.MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, açık liseye geçişleri zorlaştıran yönetmeliğe ve hangi durumlarda geçiş yapılabileceğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı genelgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.Mete; sınıf tekrarına kalanların, ikamet değişikliği sebebiyle aynı tür okul bulamayanların, milli sporcuların ve en az üç yıl lisanslı şekilde yarışmalara katılan sporcuların açık liseye geçebileceğini söyledi.Ayrıca, deprem bölgesindeki bazı il veya ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yoluyla eğitim hizmeti alanların istemeleri durumunda açık liseye geçebileceği belirtildi.Buna göre, açık liseye geçiş için zaruri şartların belgelendirilmesi durumunda 15 Eylül ve 16 Ekim tarihleri arasında öğrencilerin yerleştirme ve nakil komisyonuna başvuru yapması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230914/meb-belirledi-acik-liseye-gecis-sartlari-neler-1075466884.html
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meb açık liseye geçiş şartları
meb açık liseye geçiş şartları

MEB duyurdu, şartlar belli oldu: Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı

11:39 14.09.2023 (güncellendi: 12:05 14.09.2023)
© AAAçık lise
Açık lise - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacaklarının hükme bağlandığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişleri sınırlandıran yönetmeliğin ardından, bu liselere geçişlere izin verilecek istisnai durumlarla ilgili usul ve esaslar belirlendi.
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, açık liseye geçişleri zorlaştıran yönetmeliğe ve hangi durumlarda geçiş yapılabileceğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı genelgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mete; sınıf tekrarına kalanların, ikamet değişikliği sebebiyle aynı tür okul bulamayanların, milli sporcuların ve en az üç yıl lisanslı şekilde yarışmalara katılan sporcuların açık liseye geçebileceğini söyledi.

Ayrıca, deprem bölgesindeki bazı il veya ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yoluyla eğitim hizmeti alanların istemeleri durumunda açık liseye geçebileceği belirtildi.

Buna göre, açık liseye geçiş için zaruri şartların belgelendirilmesi durumunda 15 Eylül ve 16 Ekim tarihleri arasında öğrencilerin yerleştirme ve nakil komisyonuna başvuru yapması gerekiyor.
Açık lise - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
TÜRKİYE
MEB belirledi: Açık liseye geçiş şartları neler?
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