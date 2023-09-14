https://sputniknews.com.tr/20230914/malatya-buyuksehir-belediye-meclisinden-melissa-vargasa-fahri-hemserilik-berati-1075465927.html

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Melissa Vargas’a fahri hemşerilik beratı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Melissa Vargas’a fahri hemşerilik beratı

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yarın yapılacak olan toplantısında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Melisa Vargas’a fahri hemşehrilik beratının... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T11:03+0300

2023-09-14T11:03+0300

2023-09-14T11:03+0300

yaşam

malatya

melissa vargas

voleybol

fahri hemşehrilik

jest

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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları başladı. Ağırlıklı imar maddelerinin ele alındığı ilk toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık ederken, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melisa Vargas’a fahri hemşerilik beratı verilmesi önerisi de gündemler arasında yer aldı.Kendisine memleketinin sorulması ile ‘Malatyalıyım’ diyen milli oyuncuya jest yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin gelen teklifi 15 Eylül’de yapılacak ikinci birleşimde görüşmesi bekleniyor.Yarın yapılacak olan mecliste karar çıkması halinde Melisa Margas’a fahri hemşerilik beratı takdim edilecek.

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malatya, melissa vargas, voleybol, fahri hemşehrilik, jest