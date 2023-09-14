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https://sputniknews.com.tr/20230914/malatya-buyuksehir-belediye-meclisinden-melissa-vargasa-fahri-hemserilik-berati-1075465927.html
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Melissa Vargas’a fahri hemşerilik beratı
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Melissa Vargas’a fahri hemşerilik beratı
Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yarın yapılacak olan toplantısında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Melisa Vargas’a fahri hemşehrilik beratının... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T11:03+0300
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melissa vargas
voleybol
fahri hemşehrilik
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları başladı. Ağırlıklı imar maddelerinin ele alındığı ilk toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık ederken, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melisa Vargas’a fahri hemşerilik beratı verilmesi önerisi de gündemler arasında yer aldı.Kendisine memleketinin sorulması ile ‘Malatyalıyım’ diyen milli oyuncuya jest yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin gelen teklifi 15 Eylül’de yapılacak ikinci birleşimde görüşmesi bekleniyor.Yarın yapılacak olan mecliste karar çıkması halinde Melisa Margas’a fahri hemşerilik beratı takdim edilecek.
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malatya, melissa vargas, voleybol, fahri hemşehrilik, jest
malatya, melissa vargas, voleybol, fahri hemşehrilik, jest

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Melissa Vargas’a fahri hemşerilik beratı

11:03 14.09.2023
© İHA / İHA-AW030026Melissa Vargas
Melissa Vargas - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© İHA / İHA-AW030026
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Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yarın yapılacak olan toplantısında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncusu Melisa Vargas’a fahri hemşehrilik beratının verilmesini görüşecek.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantıları başladı. Ağırlıklı imar maddelerinin ele alındığı ilk toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlık ederken, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melisa Vargas’a fahri hemşerilik beratı verilmesi önerisi de gündemler arasında yer aldı.
Kendisine memleketinin sorulması ile ‘Malatyalıyım’ diyen milli oyuncuya jest yapmaya hazırlanan Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin gelen teklifi 15 Eylül’de yapılacak ikinci birleşimde görüşmesi bekleniyor.
Yarın yapılacak olan mecliste karar çıkması halinde Melisa Margas’a fahri hemşerilik beratı takdim edilecek.
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