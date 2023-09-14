Lüks yolcu gemisi Grönland'de kurtarılmayı bekliyor: Yolculardan Kovid-19 testi pozitif çıkanlar var

Türkiye
MEB duyurdu, şartlar belli oldu: Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ayasofya'da 50 yıl sürecek restorasyon çalışmaları başladı
07:10
107 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:18
99 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
Yeni Anayasa teklifi ve Erdoğan'ın açıklamaları
12:02
94 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
65 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de ve dünyada karbon vergisi uygulamaları
07:05
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
AP Türkiye raporunda gözden kaçanlar
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı
12:02
109 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
73 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230914/luks-yolcu-gemisi-gronlandde-kurtarilmayi-bekliyor-yolculardan-kovid-19-testi-pozitif-cikanlar-var-1075467585.html
Lüks yolcu gemisi Grönland'de kurtarılmayı bekliyor: Yolculardan Kovid-19 testi pozitif çıkanlar var
Lüks yolcu gemisi Grönland'de kurtarılmayı bekliyor: Yolculardan Kovid-19 testi pozitif çıkanlar var
Grönland’ın kuzeydoğusunda, çoğunluğu Avustralyalılardan oluşan 200’den fazla yolcu ve mürettebatı taşıyan lüks yolcu gemisi, çamurlu deniz tabanı nedeniyle... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T11:49+0300
2023-09-14T11:49+0300
dünya
gemi
grönland
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075432802_0:35:1000:598_1920x0_80_0_0_4637ed61c3cefbddf9b244e17a04dcb3.jpg
Bloomberg’in haberine göre, Grönland’ın kuzeydoğusunda karaya oturan lüks yolcu gemisinin, gelgitten faydalanarak çamurlu deniz tabanından kurtulmaya yönelik iki girişimi başarısız oldu.Danimarka ordusunun Ortak Arktik Kuvvetleri, geniş bir alanda köpekli kızaklarla devriye gezdiklerini ve kendilerine bağlı Sirius biriminden ekiplerin gemiyi ziyaret ederek yolcuların güvenliğini teyit ettiğini açıkladı.Yakındaki bir balıkçı gemisinin bir sonraki gelgitte yolcu gemisine yardım etmeye çalışacağı bildirildi.Kurtarma çalışmalarına yardım edebilecek en yakın geminin Grönland'ın güneybatısı açıklarındaki bir Danimarka donanma gemisi olduğu, yönü değiştirilen donanma gemisinin bölgeye 15 Eylül’de ulaşmasının beklendiği kaydedildi.Yerel yetkililer, İzlanda sahil güvenliğinin de ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı bir gemiyle hazır beklediğini söyledi.Yerel basında yer alan haberlerde, söz konusu gemide Kovid-19 testi pozitif çıkan birkaç kişinin izole edildiği bilgisine yer verildi.Çoğunluğu Avustralyalılardan oluşan 200’den fazla yolcu ve mürettebatı taşıyan lüks yolcu gemisinin konaklama için kişi başına 33 bin dolardan fazla aldığı biliniyor.Geminin karaya oturduğu bölgede meteoroloji istasyonlarında çalışanlar ve Danimarka'nın Arktik Özel Kuvvetleri'nin küçük bir birimi dışında insan yaşamıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230913/luks-yolcu-gemisi-gronlandde-karaya-oturdu-1075432987.html
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0d/1075432802_78:0:922:633_1920x0_80_0_0_9f921293f23c4456d44254e0753d4a10.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gemi, grönland, kovid-19
gemi, grönland, kovid-19

Lüks yolcu gemisi Grönland'de kurtarılmayı bekliyor: Yolculardan Kovid-19 testi pozitif çıkanlar var

11:49 14.09.2023
© İHA / İHA-AW028983Lüks yolcu gemisi Grönland’de karaya oturdu
Lüks yolcu gemisi Grönland’de karaya oturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© İHA / İHA-AW028983
Abone olTelegram
Grönland’ın kuzeydoğusunda, çoğunluğu Avustralyalılardan oluşan 200’den fazla yolcu ve mürettebatı taşıyan lüks yolcu gemisi, çamurlu deniz tabanı nedeniyle mahsur kaldı.
Bloomberg’in haberine göre, Grönland’ın kuzeydoğusunda karaya oturan lüks yolcu gemisinin, gelgitten faydalanarak çamurlu deniz tabanından kurtulmaya yönelik iki girişimi başarısız oldu.
Danimarka ordusunun Ortak Arktik Kuvvetleri, geniş bir alanda köpekli kızaklarla devriye gezdiklerini ve kendilerine bağlı Sirius biriminden ekiplerin gemiyi ziyaret ederek yolcuların güvenliğini teyit ettiğini açıkladı.
Yakındaki bir balıkçı gemisinin bir sonraki gelgitte yolcu gemisine yardım etmeye çalışacağı bildirildi.
Kurtarma çalışmalarına yardım edebilecek en yakın geminin Grönland'ın güneybatısı açıklarındaki bir Danimarka donanma gemisi olduğu, yönü değiştirilen donanma gemisinin bölgeye 15 Eylül’de ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
Yerel yetkililer, İzlanda sahil güvenliğinin de ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı bir gemiyle hazır beklediğini söyledi.
Yerel basında yer alan haberlerde, söz konusu gemide Kovid-19 testi pozitif çıkan birkaç kişinin izole edildiği bilgisine yer verildi.
Çoğunluğu Avustralyalılardan oluşan 200’den fazla yolcu ve mürettebatı taşıyan lüks yolcu gemisinin konaklama için kişi başına 33 bin dolardan fazla aldığı biliniyor.
Geminin karaya oturduğu bölgede meteoroloji istasyonlarında çalışanlar ve Danimarka'nın Arktik Özel Kuvvetleri'nin küçük bir birimi dışında insan yaşamıyor.
Lüks yolcu gemisi Grönland’de karaya oturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
DÜNYA
Lüks yolcu gemisi Grönland’de karaya oturdu
Dün, 10:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала