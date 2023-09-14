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https://sputniknews.com.tr/20230914/iyi-partinin-yerel-secim-karari-sonrasi-mansur-yavastan-aciklama-hepsinin-oyuna-talibim-1075469803.html
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama: 'Hepsinin oyuna talibim'
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama: 'Hepsinin oyuna talibim'
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu’nda alınan 81 ilde aday çıkarma kararına ilişkin, “Ankara’daki 4 milyon... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T13:40+0300
2023-09-14T13:40+0300
politika
iyi parti
yerel seçim
mansur yavaş
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ABB Başkanı Mansur Yavaş'a, gazetecilerle bir araya geldiği kahvaltı programında, "İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu’nda alınan 81 ilde aday çıkarma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu yöneltildi. Yavaş, yaptığı hizmetlerle konuşulmak istediğini belirterek, “Ankara’da şu an 4 milyon 200 bin seçmen var. Ne kadarı oy kullanır bilmiyorum ama ben hepsinin oyuna talibim. Parti ve bölge ayırt etmeksizin. Bizim her zaman söylemimiz şu olmuştur. Seçildikten sonra herkese eşit bir şekilde kimseyi ayırmadan hizmet edeceksiniz. Bu şekilde de beş yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.2019 yılında seçimlere vaatlerde bulunarak girdiklerini kaydeden Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlere icraatlarını anlatarak gireceklerine dikkat çekerek, “Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimizi düşünüyoruz. Ankara halkının önüne çıkıp yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız eğer bize oy verin diyeceksiniz. Bunu da yaparken şu seçmen bu seçmen diye ayırmadan 4 milyon 200 bin seçmene hizmet ettiysek şimdi de hepsinden oy istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230910/kilicdaroglundan-mansur-yavas-aciklamasi-1075363113.html
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iyi parti, yerel seçim, mansur yavaş
iyi parti, yerel seçim, mansur yavaş

İYİ Parti'nin yerel seçim kararı sonrası Mansur Yavaş'tan açıklama: 'Hepsinin oyuna talibim'

13:40 14.09.2023
© AA / Mustafa ÇiftçiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA / Mustafa Çiftçi
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu’nda alınan 81 ilde aday çıkarma kararına ilişkin, “Ankara’daki 4 milyon 200 bin seçmenin oyuna parti ve bölge ayırt etmeksizin talibim” dedi.
ABB Başkanı Mansur Yavaş'a, gazetecilerle bir araya geldiği kahvaltı programında, "İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu’nda alınan 81 ilde aday çıkarma kararı hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusu yöneltildi.
Yavaş, yaptığı hizmetlerle konuşulmak istediğini belirterek, “Ankara’da şu an 4 milyon 200 bin seçmen var. Ne kadarı oy kullanır bilmiyorum ama ben hepsinin oyuna talibim. Parti ve bölge ayırt etmeksizin. Bizim her zaman söylemimiz şu olmuştur. Seçildikten sonra herkese eşit bir şekilde kimseyi ayırmadan hizmet edeceksiniz. Bu şekilde de beş yıla yakındır hizmet ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.
2019 yılında seçimlere vaatlerde bulunarak girdiklerini kaydeden Yavaş, 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlere icraatlarını anlatarak gireceklerine dikkat çekerek, “Belediyeciliğe farklı bir bakış getirdiğimizi düşünüyoruz. Ankara halkının önüne çıkıp yaptığımız hizmetleri beğeniyorsanız eğer bize oy verin diyeceksiniz. Bunu da yaparken şu seçmen bu seçmen diye ayırmadan 4 milyon 200 bin seçmene hizmet ettiysek şimdi de hepsinden oy istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2023
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Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş açıklaması: 'Mansur Bey bizim adayımızdır'
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