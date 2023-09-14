https://sputniknews.com.tr/20230914/iran-cumhurbaskani-reisiden-iraka-guvenlik-anlasmasini-tam-uygulayin-mesaji-1075481832.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den, Irak'a 'güvenlik anlaşmasını tam uygulayın' mesajı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'den, Irak'a 'güvenlik anlaşmasını tam uygulayın' mesajı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin iki ülke arasındaki ortak sınırlarda ya da Irak topraklarında bulunmasına tolerans... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T20:26+0300

2023-09-14T20:26+0300

2023-09-14T20:26+0300

dünya

ibrahim reisi

iran

irak

irak

fuad hüseyin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075481661_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_ceaea66159a9176ca5d8485c6b66ae05.jpg

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i kabul etti.Görüşmede, Tahran-Bağdat arasında mart ayında varılan ve 19 Eylül'e kadar Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin silahsızlandırılmasını öngören mutabakata işaret eden Reisi, bu örgütlerin iki ülke arasındaki ortak sınırlarda ya da Irak topraklarında bulunmasına tolerans göstermeyeceklerini ifade etti.Reisi, Irak ile varılan ve söz konusu örgütlerin silahsızlandırılmasını öngören anlaşmanın eksiksiz uygulanmasını beklediklerini söyledi.Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ise ülkesinin güvenlik alanı da dahil iki ülke arasındaki anlaşmalara tam bağlı olduğunu belirtti.Hüseyin, Irak hükümetinin, "hiçbir grubun İran dahil olmak üzere komşu ülkelerin sınırlarını tehdit etmesine veya Irak topraklarına yerleşmesine izin vermeyeceğini" kaydetti.​​​​​​​- İki ülke arasındaki anlaşmaİran, imzalanan anlaşma uyarınca Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren ve İKDP, Komele, PAK ve PJAK'ın da arasında olduğu örgütlerin 19 Eylül'e kadar Bağdat yönetimi tarafından belirlenen kamplara taşınmasını ve silahsızlandırılmasını istiyor.Tahran aksi takdirde bu örgütlere karşı askeri saldırıları yeniden başlatacağı uyarısında bulunuyor.​​​​​​Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, anlaşma kapsamında söz konusu örgütlerin sınırdan uzakta kurulan kamplara yerleştirildiğini ve İran ile yapılan anlaşmayı uygulamaya başladıklarını duyurmuştu.Hüseyin dün de İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Tahran'da düzenlenen ortak basın toplantısında, mutabakat çerçevesinde "anlaşma kapsamında nihai olarak söz konusu grupları silahsızlandırmayı hedeflediklerini" açıklamıştı.Abdullahiyan da Irak'ın ilerleyen günlerde güvenlik anlaşmasının maddelerini tam olarak uygulayacağını kendilerine ilettiğini söylemişti.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ise Irak’ın kuzeyindeki İran muhalifi örgütlerin silahsızlandırılmasını öngören anlaşmaya bağlı olduklarını ve İran’ın saldırılarının gerekçesinin bulunmadığını ifade etmişti.

iran

irak

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibrahim reisi, iran, irak, irak, fuad hüseyin