https://sputniknews.com.tr/20230914/iki-tu-95ms-ucagi-barents-ve-norvec-denizlerinin-uzerinde-ucus-gerceklestirdi-1075482112.html
İki Tu-95MS uçağı Barents ve Norveç denizlerinin üzerinde uçuş gerçekleştirdi
İki Tu-95MS uçağı Barents ve Norveç denizlerinin üzerinde uçuş gerçekleştirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Barents ve Norveç denizlerinin üzerinde planlı... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T20:56+0300
2023-09-14T20:56+0300
2023-09-14T21:01+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, bakanlığa bağlı Rus Şövalyeleri (Russkie Vityazi) hava akrobasi ekibinin Su-30SM jetlerinin eşliğinde, Barents Denizi ile Norveç Denizi’nin uluslararası suları üzerinde 4 saat süren uçuş gerçekleştirdi.Açıklamada, “Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Barents Denizi ile Norveç Denizi’nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 4 saat sürdü. Uçaklara Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı Su-30SM uçak mürettebatları eşlik etti” ifadelerine yer verildi.Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, ‘uçuşun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına tamamen uyularak gerçekleştirildiğini’ vurguladı.
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tu-95ms, rusya savunma bakanlığı, rusya, ukrayna krizi, ukrayna
İki Tu-95MS uçağı Barents ve Norveç denizlerinin üzerinde uçuş gerçekleştirdi
20:56 14.09.2023 (güncellendi: 21:01 14.09.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağının Barents ve Norveç denizlerinin üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Rusya Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, bakanlığa bağlı Rus Şövalyeleri (Russkie Vityazi) hava akrobasi ekibinin Su-30SM jetlerinin eşliğinde, Barents Denizi ile Norveç Denizi’nin uluslararası suları üzerinde 4 saat süren uçuş gerçekleştirdi.
Açıklamada, “Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri’ne ait iki Tu-95MS stratejik bombardıman uçağı, Barents Denizi ile Norveç Denizi’nin tarafsız suları üzerindeki hava sahasında planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş yaklaşık 4 saat sürdü. Uçaklara Hava-Uzay Kuvvetlerine bağlı Su-30SM uçak mürettebatları eşlik etti” ifadelerine yer verildi.
Uzun Menzilli Hava Kuvvetleri Komutanı Sergey Kobılaş, ‘uçuşun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına tamamen uyularak gerçekleştirildiğini’ vurguladı.