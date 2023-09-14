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https://sputniknews.com.tr/20230914/hunter-bidena-3-suclama-ilk-iki-5-ila-10-yil-ucuncu-suclama-10-yila-kadar-hapis-cezasi-ongoruyor-1075483711.html
Hunter Biden'a 3 suçlama: İlk iki suçlamaya 5 ila 10 yıl, üçüncüye 10 yıla kadar hapis cezası
Hunter Biden'a 3 suçlama: İlk iki suçlamaya 5 ila 10 yıl, üçüncüye 10 yıla kadar hapis cezası
ABD Başkanı Joe Biden’in oğlu Hunter Biden, federal savcı tarafından silah satın alımı sırasında yalan söylemek ve uyuşturucu bağımlısıyken silah bulundurmakla... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T23:21+0300
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dünya
hunter biden
suçlama
abd
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Özel savcı David Weiss’in Hunter Biden hakkında hazırladığı iddianame açıklandı.İddianemede Hunter Biden’a, ikisi 2018'de ateşli silahı satın alırken yanlış beyanda bulunmak, biri de uyuşturucu bağımlısıyken yasadışı bir şekilde ateşli silaha sahip olmak üzere toplam üç suçlama yöneltildi.İlk iki suçlama 5 ila 10 yıl, üçüncü suçlama da 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.ABD’de federal yasalarına göre, silah satın alımı başvuru formunda yalan beyanda bulunmak veya uyuşturucu kullanıcısı olarak ateşli silah bulundurmak suç kabul ediliyor.Savcılarla hakkındaki suçlamalar üzerine anlaşma yapmıştıHunter Biden'in, 20 Haziran’da ortaya çıkan Delaware Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre, kendisine yöneltilen 'federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak' suçlamalarıyla ilgili savcılarla anlaşma yaptığı ve suçunu kabul edeceği bildirilmişti.53 yaşındaki Hunter Biden'a bu anlaşmayla savcıların, hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önereceği ifade ediliyordu.Ancak 27 Temmuz’da Delaware’de hakim karşısına çıkan Biden’ın savcılarla yaptığı anlaşmayı yargıç, vergi suçları ve silah ruhsatıyla ilgili suçun bağlantısıyla ilgili endişelerini dile getirerek onaylamamıştı.ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da, 11 Ağustos’ta Hunter Biden hakkındaki soruşturmalar için David Weiss’e daha geniş yetkiler vererek özel savcı olarak atamıştı.Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'in vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.
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hunter biden, suçlama, abd
hunter biden, suçlama, abd

Hunter Biden'a 3 suçlama: İlk iki suçlamaya 5 ila 10 yıl, üçüncüye 10 yıla kadar hapis cezası

23:21 14.09.2023 (güncellendi: 23:32 14.09.2023)
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken
ABD Başkanı Joe Biden ile oğlu Hunter Biden, haftasonu tatilinden Washington DC'ye dönerken - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Başkanı Joe Biden’in oğlu Hunter Biden, federal savcı tarafından silah satın alımı sırasında yalan söylemek ve uyuşturucu bağımlısıyken silah bulundurmakla suçlandı.
Özel savcı David Weiss’in Hunter Biden hakkında hazırladığı iddianame açıklandı.
İddianemede Hunter Biden’a, ikisi 2018'de ateşli silahı satın alırken yanlış beyanda bulunmak, biri de uyuşturucu bağımlısıyken yasadışı bir şekilde ateşli silaha sahip olmak üzere toplam üç suçlama yöneltildi.
İlk iki suçlama 5 ila 10 yıl, üçüncü suçlama da 10 yıla kadar hapis cezası öngörüyor.
ABD’de federal yasalarına göre, silah satın alımı başvuru formunda yalan beyanda bulunmak veya uyuşturucu kullanıcısı olarak ateşli silah bulundurmak suç kabul ediliyor.

Savcılarla hakkındaki suçlamalar üzerine anlaşma yapmıştı

Hunter Biden'in, 20 Haziran’da ortaya çıkan Delaware Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre, kendisine yöneltilen 'federal gelir vergisini ödememek ve yasa dışı şekilde silah bulundurmak' suçlamalarıyla ilgili savcılarla anlaşma yaptığı ve suçunu kabul edeceği bildirilmişti.
53 yaşındaki Hunter Biden'a bu anlaşmayla savcıların, hapis cezasından kurtularak denetimli serbestlik önereceği ifade ediliyordu.
Ancak 27 Temmuz’da Delaware’de hakim karşısına çıkan Biden’ın savcılarla yaptığı anlaşmayı yargıç, vergi suçları ve silah ruhsatıyla ilgili suçun bağlantısıyla ilgili endişelerini dile getirerek onaylamamıştı.
ABD Adalet Bakanı Merrick Garland da, 11 Ağustos’ta Hunter Biden hakkındaki soruşturmalar için David Weiss’e daha geniş yetkiler vererek özel savcı olarak atamıştı.
Eski Başkan Donald Trump'ın atadığı Delaware Başsavcısı David Weiss, bir süredir Hunter Biden'in vergi kayıtları, ticari faaliyetleri ve yurt dışındaki iş ilişkileri hakkında soruşturma yürütüyordu.
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