https://sputniknews.com.tr/20230914/hanefi-avci-ve-sabri-uzunun-meslege-dondurulecegi-iddia-edildi-emniyetten-aciklama-geldi-1075483615.html
Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un mesleğe döndürüleceği iddia edildi: Emniyet'ten açıklama geldi
Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un mesleğe döndürüleceği iddia edildi: Emniyet'ten açıklama geldi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yaş haddinden emekli olan Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlemin söz konusu... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T23:07+0300
2023-09-14T23:07+0300
2023-09-14T23:07+0300
türkiye
hanefi avcı
sabri uzun
emniyet genel müdürlüğü (egm)
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EGM'den bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, emekli emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.Açıklamada, Hanefi Avcı hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 6. İdare Mahkemesince 10 Nisan 2023'te "yürütmeyi durdurma", Sabri Uzun hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 10. İdare Mahkemesince 10 Mayıs 2023'te "dava konusu işlemin iptali" kararının verildiği belirtildi.EGM'nin açıklamasında, "Yaş haddinden emekli olan Avcı ve Uzun'un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlem söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.
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hanefi avcı, sabri uzun, emniyet genel müdürlüğü (egm)
hanefi avcı, sabri uzun, emniyet genel müdürlüğü (egm)
Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un mesleğe döndürüleceği iddia edildi: Emniyet'ten açıklama geldi
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yaş haddinden emekli olan Hanefi Avcı ve Sabri Uzun'un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlemin söz konusu olmadığını bildirdi.
EGM'den bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, emekli emniyet müdürleri Hanefi Avcı ve Sabri Uzun ile ilgili yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hanefi Avcı hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 6. İdare Mahkemesince 10 Nisan 2023'te "yürütmeyi durdurma", Sabri Uzun hakkında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında gerçekleştirilen rütbelerinin alınmasına yönelik idari işlem ile ilgili Ankara 10. İdare Mahkemesince 10 Mayıs 2023'te "dava konusu işlemin iptali" kararının verildiği belirtildi.
EGM'nin açıklamasında, "Yaş haddinden emekli olan Avcı ve Uzun'un mesleğe döndürülmelerine yönelik herhangi bir işlem söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.