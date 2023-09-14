https://sputniknews.com.tr/20230914/halk-otobusune-ensesinde-muhabbet-kusuyla-bindi-1075470305.html
Halk otobüsüne ensesinde muhabbet kuşuyla bindi
Halk otobüsüne ensesinde muhabbet kuşuyla bindi
Bursa’da bir yolcu halk otobüsüne muhabbet kuşuyla bindi. Kafesinde olmayan kuş yaşlı adamın ensesi üzerinde seyahat etti. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T14:06+0300
2023-09-14T14:06+0300
2023-09-14T14:06+0300
yaşam
türkiye
bursa
muhabbet kuşu
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Merkez, Osmangazi ilçesinde güzergahı üzerinde ilerleyen halk otobüsüne muhabbet kuşuyla binen vatandaş, otobüsün içinde kuşu saldı. Yaşlı adamın ensesinden konan ve oradan ayrılmaya minik kuş, dakikalarca seyahat etti.
https://sputniknews.com.tr/20230228/depremle-satislari-artti-muhabbet-kuslari-depremi-onceden-hissedebilir-mi-1067593080.html
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türkiye, bursa, muhabbet kuşu
türkiye, bursa, muhabbet kuşu
Halk otobüsüne ensesinde muhabbet kuşuyla bindi
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Bursa’da bir yolcu halk otobüsüne muhabbet kuşuyla bindi. Kafesinde olmayan kuş yaşlı adamın ensesi üzerinde seyahat etti.
Merkez, Osmangazi ilçesinde güzergahı üzerinde ilerleyen halk otobüsüne muhabbet kuşuyla binen vatandaş, otobüsün içinde kuşu saldı.
Yaşlı adamın ensesinden konan ve oradan ayrılmaya minik kuş, dakikalarca seyahat etti.