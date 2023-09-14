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Halk otobüsüne ensesinde muhabbet kuşuyla bindi
Halk otobüsüne ensesinde muhabbet kuşuyla bindi
Bursa’da bir yolcu halk otobüsüne muhabbet kuşuyla bindi. Kafesinde olmayan kuş yaşlı adamın ensesi üzerinde seyahat etti. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T14:06+0300
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Merkez, Osmangazi ilçesinde güzergahı üzerinde ilerleyen halk otobüsüne muhabbet kuşuyla binen vatandaş, otobüsün içinde kuşu saldı. Yaşlı adamın ensesinden konan ve oradan ayrılmaya minik kuş, dakikalarca seyahat etti.
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türkiye, bursa, muhabbet kuşu
türkiye, bursa, muhabbet kuşu

Halk otobüsüne ensesinde muhabbet kuşuyla bindi

14:06 14.09.2023
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK-AW029992Halk otobüsüne ensesinde muhabbet kuşuyla bindi
Halk otobüsüne ensesinde muhabbet kuşuyla bindi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK-AW029992
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Bursa’da bir yolcu halk otobüsüne muhabbet kuşuyla bindi. Kafesinde olmayan kuş yaşlı adamın ensesi üzerinde seyahat etti.
Merkez, Osmangazi ilçesinde güzergahı üzerinde ilerleyen halk otobüsüne muhabbet kuşuyla binen vatandaş, otobüsün içinde kuşu saldı.
Yaşlı adamın ensesinden konan ve oradan ayrılmaya minik kuş, dakikalarca seyahat etti.
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