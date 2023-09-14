https://sputniknews.com.tr/20230914/fifanin-en-iyi-futbolcu-aday-listesi-belli-oldu--1075484321.html
FIFA, 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı
FIFA, 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T23:48+0300
2023-09-14T23:48+0300
2023-09-14T23:50+0300
spor
fifa
futbolcu
aday
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072801145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cf118c3c6082665dc5270b76fb175692.jpg
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, en iyi futbolcu aday listesi belli oldu.Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanlarının yanı sıra taraftarlar ile gazetecilerin vereceği oyların ardından 3'e düşürülecek. Futbolseverler, 6 Ekim'e kadar FIFA'nın internet sitesinden oy kullanabilecek.Yılın en iyi futbolcusu adayları:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/17/1072801145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0cdfc9a9866f413a05256beecd34317a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fifa, futbolcu, aday
FIFA, 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı
23:48 14.09.2023 (güncellendi: 23:50 14.09.2023) Abone ol
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı.
FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, en iyi futbolcu aday listesi belli oldu.
Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanlarının yanı sıra taraftarlar ile gazetecilerin vereceği oyların ardından 3'e düşürülecek. Futbolseverler, 6 Ekim'e kadar FIFA'nın internet sitesinden oy kullanabilecek.
Yılın en iyi futbolcusu adayları:
Julian Alvarez (Manchester City)
Marcelo Brozovic (Al Nassr)
Kevin De Bruyne (Manchester City)
İlkay Gündoğan (Barcelona)
Erling Haaland (Manchester City)
Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)
Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (Inter Miami)
Bernardo Silva (Manchester City)