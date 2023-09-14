https://sputniknews.com.tr/20230914/fifanin-en-iyi-futbolcu-aday-listesi-belli-oldu--1075484321.html

FIFA, 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı

FIFA, 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2023 yılının en iyi futbolcusu adaylarını açıkladı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

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spor

fifa

futbolcu

aday

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FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, en iyi futbolcu aday listesi belli oldu.Aday listesi, milli takım teknik direktör ve kaptanlarının yanı sıra taraftarlar ile gazetecilerin vereceği oyların ardından 3'e düşürülecek. Futbolseverler, 6 Ekim'e kadar FIFA'nın internet sitesinden oy kullanabilecek.Yılın en iyi futbolcusu adayları:

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2023

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fifa, futbolcu, aday