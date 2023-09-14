Erdoğan: Kaymakamın mesaisi, gecesi gündüzü, tatili, hafta sonu olmaz

Devletin tepesi ile kaymakam arasında hiçbir fark yoktur. Devletin tepesi ile kaymakam arasında hiçbir fark yoktur.

İnsanımızın derdine dermen olmak, çok büyük bir misyondur. İnsanımızın derdine dermen olmak, çok büyük bir misyondur.

Kaymakamın mesaisi, gecesi gündüzü, tatili hafta sonu olmaz, 9'da işe başlayıp 5-6 civarında kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici zaten hiç olmaz. Kaymakamın mesaisi, gecesi gündüzü, tatili hafta sonu olmaz, 9'da işe başlayıp 5-6 civarında kapısını çekip çıkan kişiden de yönetici zaten hiç olmaz.

Mülki idare amirliği mesai saatleri içinde yapılacak bir meslek değildir. Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak bir tempo ve motivasyonla işe sarılmanızı bekliyorum. Ben cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12 bazen gece 1-2. Aksi takdirde bu iş yürümez. İlçelerdeki cumhurbaşkanları olarak sizlerden bunu bekliyorum. Mülki idare amirliği mesai saatleri içinde yapılacak bir meslek değildir. Bizi temsilen görev yaptığınız ilçelerimizde günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak bir tempo ve motivasyonla işe sarılmanızı bekliyorum. Ben cumhurbaşkanı olarak böyle çalışıyorum. Uykum 5 saat, bilemediniz 6 saat. Gece eve gidişlerim bazen 12 bazen gece 1-2. Aksi takdirde bu iş yürümez. İlçelerdeki cumhurbaşkanları olarak sizlerden bunu bekliyorum.

Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var. Biz ikinci sınıf demokrasiye evet demiyoruz. Sözde milletvekili ama terörist müsveddesi. Bunlara gereken dersi devlet olarak da yargı olarak da verme mükellefiyetimiz var. Biz ikinci sınıf demokrasiye evet demiyoruz.

İkinci sınıf hak ve özgürlüklere, ekonomiye bizi mahkum ve mecbur edenler, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan ciddi manada rahatsız oluyor. İHA'larımıza, SİHA'larımıza, AKINCI'larımıza niçin hazmedemiyorlar. Çünkü Gabar'ı, Cudi'yi, Tendürek'i inlerinde bu teröristleri vurdukları için tahammül edemiyorlar. Biz adil devlet olarak görevimizin gereği neyse yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmekte kararlıyız. İkinci sınıf hak ve özgürlüklere, ekonomiye bizi mahkum ve mecbur edenler, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan ciddi manada rahatsız oluyor. İHA'larımıza, SİHA'larımıza, AKINCI'larımıza niçin hazmedemiyorlar. Çünkü Gabar'ı, Cudi'yi, Tendürek'i inlerinde bu teröristleri vurdukları için tahammül edemiyorlar. Biz adil devlet olarak görevimizin gereği neyse yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Milletimizin asırlık hayallerinin sembolü olan Türkiye Yüzyılı'nı hayata geçirmekte kararlıyız.

Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız Sosyal medyada örgütlenen üç-beş şarlatanın milletimizi birbirine düşürerek ülkemizi yangın yerine çevirme çabalarını başlarına çalacağız