https://sputniknews.com.tr/20230914/dsp-genel-baskani-aksakaldan-ap-raporuna-tepki-dunya-avrupa-birliginden-ibaret-degil-1075479549.html

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan AP raporuna tepki: 'Dünya Avrupa Birliği'nden ibaret değil'

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan AP raporuna tepki: 'Dünya Avrupa Birliği'nden ibaret değil'

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğindeki 2022 yılı Türkiye Raporu’na ilişkin Türkiye’den tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı ortağı... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T19:50+0300

2023-09-14T19:50+0300

2023-09-14T19:50+0300

ab

türkiye-ab ilişkileri

ab komisyonu

avrupa parlamentosu (ap)

türkiye

daimi üye

başvuru

rapor

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tepki

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AP'nin Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un hazırladığı 2022 Türkiye Raporu, AP Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 18'e karşı 434 oyla kabul edildi. 152 milletvekili çekimser oy kullandı. Türkiye'ye yönelik haksız eleştirilerin yer aldığı rapora ilişkin sert tepkiler de gelmeye devam ediyor.Cumhur İttifakı’nın ortağı olan DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal AP’nin raporunu Sputnik’e şöyle değerlendirdi:‘Ecevit, 'AB ile gerekirse ilişkileri keseriz' noktasına gelmişti, bu karlılık yeniden gösterilmeli’AP’nin rapora Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularında dahil edilmesini değerlendiren Aksakal “Onların her ne kadar Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunu rapor içerisinden konu ettiklerini görüyorsak da, onların bütün hedefleri Türkiye’nin güney sularını tamamen kapatmak. Kıbrıs konusunu da sürekli bu işlerde kullanmak. 1999 yılından Genel Başkanımız Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde de aynı şekilde AB görüşmelerine Kıbrıs konusunu olumsuz bir gerekçe yaparak bir şart oluşturmuşlardı. Ecevit bunu şiddetle reddetmişti. AB ile de gerekirse ilişkileri keseriz noktasına gelmişti. O dönemde gece 10’da gelip Ecevit’ten özür dilemişlerdi. Şimdi aynı kararlılığı sayın Cumhurbaşkanı ve bugünkü hükümetin gösterme zamanı gelmiştir. Ben sayın Cumhurbaşkanı’na bazı önermelerde bulunmuştum. Türkiye özellikle Kıbrıs’ta yeni bir süreci başlatmalıdır. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs adasının tümün devletiymiş gibi algılanarak AB’ye alınmış olması, o dönemdeki bazı siyasi zafiyetlerden kaynaklanmış olabilir. Ama Türkiye Kıbrıs adasında garantör olan üç devletten biridir. Orada bu şekilde bir devlet kurulması sürecini yeni baştan ele alınması yönünde bir çıkış yapılmalıdır. AB’nin bu defakto durumdan vazgeçmesini sağlayacak diplomatik çabaları başlatmalıdır. Belki o zaman AB’ni kafası dank eder” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230914/disisleri-bakanligindan-apnin-2022-turkiye-raporuna-tepki-1075457460.html

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ab, türkiye-ab ilişkileri, ab komisyonu, avrupa parlamentosu (ap), türkiye, daimi üye, başvuru, rapor, tepki, kınama