https://sputniknews.com.tr/20230914/cumhurbaskani-erdogan-genclik-bulusmasi-programinda-konusuyor-1075477107.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz
'Gençlik Buluşması' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere hitaben "Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T17:49+0300
2023-09-14T17:49+0300
2023-09-14T18:25+0300
recep tayyip erdoğan
politika
gençler
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması' programında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız" dedi.Erdoğan, "Milletimizin her ferdinin, bilhassa gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye’yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz" ifadesini kullandı."Biz gençlere asla arka bahçemiz olarak bakmadık. Her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük" diyen Erdoğan "Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette de yönetimde de ülkeye ve millete hizmet etme sorumluluğunu tümüyle sizlere bırakıp kendi köşemize çekilecek, torunlarımızı seveceğiz" açıklamasında bulundu.
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recep tayyip erdoğan, gençler, cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan, gençler, cumhurbaşkanlığı külliyesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz
17:49 14.09.2023 (güncellendi: 18:25 14.09.2023) Abone ol
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'Gençlik Buluşması' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere hitaben "Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette de yönetimde de ülkeye ve millete hizmet etme sorumluluğunu tümüyle sizlere bırakıp kendi köşemize çekilecek, torunlarımızı seveceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması' programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız" dedi.
Erdoğan, "Milletimizin her ferdinin, bilhassa gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye’yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz" ifadesini kullandı.
"Biz gençlere asla arka bahçemiz olarak bakmadık. Her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük" diyen Erdoğan "Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette de yönetimde de ülkeye ve millete hizmet etme sorumluluğunu tümüyle sizlere bırakıp kendi köşemize çekilecek, torunlarımızı seveceğiz" açıklamasında bulundu.