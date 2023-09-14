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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz
'Gençlik Buluşması' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere hitaben "Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T17:49+0300
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recep tayyip erdoğan
politika
gençler
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması' programında konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız" dedi.Erdoğan, "Milletimizin her ferdinin, bilhassa gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye’yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz" ifadesini kullandı."Biz gençlere asla arka bahçemiz olarak bakmadık. Her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük" diyen Erdoğan "Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette de yönetimde de ülkeye ve millete hizmet etme sorumluluğunu tümüyle sizlere bırakıp kendi köşemize çekilecek, torunlarımızı seveceğiz" açıklamasında bulundu.
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recep tayyip erdoğan, gençler, cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan, gençler, cumhurbaşkanlığı külliyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz

17:49 14.09.2023 (güncellendi: 18:25 14.09.2023)
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
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'Gençlik Buluşması' programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlere hitaben "Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette de yönetimde de ülkeye ve millete hizmet etme sorumluluğunu tümüyle sizlere bırakıp kendi köşemize çekilecek, torunlarımızı seveceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen 'Gençlik Buluşması' programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Son yıllarda ekonomi ve sosyal yapımızı tahrip üzerinden yürütülen kampanyaları akamete uğratacağız" dedi.
Erdoğan, "Milletimizin her ferdinin, bilhassa gençlerimizin dirayeti ve kararlılığıyla Türkiye’yi yaşanmaz hale getirmeye niyetlenenlerin foyalarını ortaya dökeceğiz" ifadesini kullandı.
"Biz gençlere asla arka bahçemiz olarak bakmadık. Her zaman emaneti teslim edeceğimiz yol arkadaşlarımız olarak gördük" diyen Erdoğan "Hep söylediğim gibi biz, artık sizin zamanınızın misafirleriyiz. Vakti geldiğinde siyasette de yönetimde de ülkeye ve millete hizmet etme sorumluluğunu tümüyle sizlere bırakıp kendi köşemize çekilecek, torunlarımızı seveceğiz" açıklamasında bulundu.
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