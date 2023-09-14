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Büyük Menderes'te balık ölümleri
Büyük Menderes'te balık ölümleri
Türkiye’nin en önemli sulak alanlarına ev sahipliği yapan Büyük Menderes Deltası’nda meydana gelen balık ölümleri tedirgin ederken, Büyük Menderes Nehri’ndeki... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T10:32+0300
2023-09-14T10:32+0300
yaşam
büyük menderes nehri
toplu balık ölümleri
balık
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Aydın’da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, son dönemde yaşanan kuraklığın ardından kirliliğiyle de gündem olmaya devam ediyor. Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, yaşanan kuraklığın üzerine çevresel ve endüstriyel atıklarla da gün geçtikçe yok olma sinyalleri verirken, yaşanan kirlilik ve çöp adaları dolayısıyla balık ölümleri de tekrar yaşandı. Türkiye’nin en önemli sulak alanlarının başında gelen Büyük Menderes Deltası’nda yaklaşık 6 kilometrelik sazlıkların kıyıları ölü balıklarla doldu. Tahliye kanalında yaşanan balık ölümleri sonrasında bölgede bulunan balıkçıl kuşların da ölü balıkları yemeye başladığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, balıkların acil bir şekilde neden öldüklerinin tespit edilmesi için analiz yapılması gerektiğini belirtti.'Kirli atık suları tahliye kanalına veriliyor'üyük Menderes tahliye kanalında yine binlerce balığın öldüğünü belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle çiftçilerin bile ürünlerini sulamada zorluk çektiği bir yılı geçiriyoruz. Bölgede yaşayanların gözlemine göre, birkaç gün önce kanala siyah kirli bir suyun verildiğini ve daha sonra balıkların su yüzeyinde baygın bir şekilde dolaştığını, arkasından da ölümlerin meydana geldiğini söylediler. Büyük Menderes Nehri'nin içinde yürünebilecek seviyede sular azalmışken, tahliye kanalında ise sular hiç eksilmiyor. Menderes'ten su verilmeyen tahliye kanalında aslında şu anda bir su değil siyah bir sıvı akıyor. Bunun nedeni, endüstriyel tesislerin, fabrikaların, organize sanayi bölgelerindeki birçok işletmenin ağır metal ve kimyasallardan oluşan arıtmasız kirli atık sularının tahliye kanalına verilmesi” dedi.'Analiz yapılması gerekiyor'Yüzeye çıkmış binlerce ölü balığın halk sağlığını da tehdit ettiğine dikkat çeken Sürücü, “Balıkların öldüğü yer, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarının başında gelen Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın tam ortası. Balıkları yemeye gelen kuşlardan da anlaşılacağı gibi, delta önemli kuş alanı statüsünde. Yaklaşık 6 kilometrelik sazlıkların kıyıları ölü balıklarla dolu. Kuşlarda bu balıkları yiyor ve sonucunda neler yaşanacak bilmiyoruz. Balıkların acil bir şekilde neden öldüklerinin tespit edilmesi için analiz yapılması gerekiyor. Ayrıca halk sağlığı açısından balıkların toplanıp yenmemesi için sudan temizlenmesi gerekir” şeklinde konuştu.'Ekolojik yapı çökecek'Balık ölümlerinin kaçınılmaz olarak her yıl tekrarlandığını vurgulayan Sürücü, “Yukarı havzalardan başlayan sorunların kahrını ve yükünü, biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli bir doğa alanı olan Büyük Menderes Deltası çekiyor. Gerekli denetimler yapılarak sorumlular hakkında en ağır cezalar verilmelidir. Çözüm için tek bir kurumun işlevi yeterli değildir. Bu konuda tüm ilgili kurumlar bir araya gelerek, iş birliği yaparak bilinen sorunların çözümü için bir an önce harekete geçmelidir. Eğer bu konuda gereği yapılmazsa, bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecektir” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20220806/istanbulda-toplu-balik-olumleri-inceleme-baslatildi-1059581096.html
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büyük menderes nehri, toplu balık ölümleri, balık
büyük menderes nehri, toplu balık ölümleri, balık

Büyük Menderes'te balık ölümleri

10:32 14.09.2023
© İHA / UĞUR ESER-AW029770Büyük Menderes'te balık ölümleri
Büyük Menderes'te balık ölümleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© İHA / UĞUR ESER-AW029770
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Türkiye’nin en önemli sulak alanlarına ev sahipliği yapan Büyük Menderes Deltası’nda meydana gelen balık ölümleri tedirgin ederken, Büyük Menderes Nehri’ndeki kirliliğe dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Yaklaşık 6 kilometrelik sazlıkların kıyıları ölü balıklarla dolu” dedi.
Aydın’da tarım arazilerinin en büyük su kaynağı olan Büyük Menderes Nehri, son dönemde yaşanan kuraklığın ardından kirliliğiyle de gündem olmaya devam ediyor. Aydın tarımının can damarlarından olan Büyük Menderes Nehri, yaşanan kuraklığın üzerine çevresel ve endüstriyel atıklarla da gün geçtikçe yok olma sinyalleri verirken, yaşanan kirlilik ve çöp adaları dolayısıyla balık ölümleri de tekrar yaşandı. Türkiye’nin en önemli sulak alanlarının başında gelen Büyük Menderes Deltası’nda yaklaşık 6 kilometrelik sazlıkların kıyıları ölü balıklarla doldu. Tahliye kanalında yaşanan balık ölümleri sonrasında bölgede bulunan balıkçıl kuşların da ölü balıkları yemeye başladığını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, balıkların acil bir şekilde neden öldüklerinin tespit edilmesi için analiz yapılması gerektiğini belirtti.

'Kirli atık suları tahliye kanalına veriliyor'

üyük Menderes tahliye kanalında yine binlerce balığın öldüğünü belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle çiftçilerin bile ürünlerini sulamada zorluk çektiği bir yılı geçiriyoruz. Bölgede yaşayanların gözlemine göre, birkaç gün önce kanala siyah kirli bir suyun verildiğini ve daha sonra balıkların su yüzeyinde baygın bir şekilde dolaştığını, arkasından da ölümlerin meydana geldiğini söylediler. Büyük Menderes Nehri'nin içinde yürünebilecek seviyede sular azalmışken, tahliye kanalında ise sular hiç eksilmiyor. Menderes'ten su verilmeyen tahliye kanalında aslında şu anda bir su değil siyah bir sıvı akıyor. Bunun nedeni, endüstriyel tesislerin, fabrikaların, organize sanayi bölgelerindeki birçok işletmenin ağır metal ve kimyasallardan oluşan arıtmasız kirli atık sularının tahliye kanalına verilmesi” dedi.

'Analiz yapılması gerekiyor'

Yüzeye çıkmış binlerce ölü balığın halk sağlığını da tehdit ettiğine dikkat çeken Sürücü, “Balıkların öldüğü yer, Türkiye’nin en önemli sulak alanlarının başında gelen Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nın tam ortası. Balıkları yemeye gelen kuşlardan da anlaşılacağı gibi, delta önemli kuş alanı statüsünde. Yaklaşık 6 kilometrelik sazlıkların kıyıları ölü balıklarla dolu. Kuşlarda bu balıkları yiyor ve sonucunda neler yaşanacak bilmiyoruz. Balıkların acil bir şekilde neden öldüklerinin tespit edilmesi için analiz yapılması gerekiyor. Ayrıca halk sağlığı açısından balıkların toplanıp yenmemesi için sudan temizlenmesi gerekir” şeklinde konuştu.

'Ekolojik yapı çökecek'

Balık ölümlerinin kaçınılmaz olarak her yıl tekrarlandığını vurgulayan Sürücü, “Yukarı havzalardan başlayan sorunların kahrını ve yükünü, biyolojik çeşitlilik açısından çok önemli bir doğa alanı olan Büyük Menderes Deltası çekiyor. Gerekli denetimler yapılarak sorumlular hakkında en ağır cezalar verilmelidir. Çözüm için tek bir kurumun işlevi yeterli değildir. Bu konuda tüm ilgili kurumlar bir araya gelerek, iş birliği yaparak bilinen sorunların çözümü için bir an önce harekete geçmelidir. Eğer bu konuda gereği yapılmazsa, bölgemizin en önemli biyolojik çeşitlilik alanında ekolojik yapı çökecek, tüm canlılar bundan olumsuz etkilenecektir” diye konuştu.
İstanbul'da toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2022
YAŞAM
İstanbul'da toplu balık ölümleri: İnceleme başlatıldı
6 Ağustos 2022, 11:29
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