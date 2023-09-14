https://sputniknews.com.tr/20230914/berlin-devlet-operasi-ukraynaya-ragmen-rus-sanatciyi-macbeth-operasindan-uzaklastirmayi-reddetti-1075478101.html
Berlin Devlet Operası, Ukrayna’ya rağmen Rus sanatçıyı Macbeth operasından uzaklaştırmayı reddetti
Berlin Devlet Operası, Ukrayna’ya rağmen Rus sanatçıyı Macbeth operasından uzaklaştırmayı reddetti
Berlin Devlet Operası, Ukrayna’nın itirazına rağmen Rus sanatçı Anna Netrebko’yu 15 Eylül’de sahnelenecek Macbeth operasındaki rolünden uzaklaştırmayı... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T18:50+0300
2023-09-14T18:50+0300
2023-09-14T18:50+0300
dünya
ukrayna krizi
ukrayna
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opera
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Netrebko’nun uzaklaştırılması ile ilgili itiraz Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Aleksey Makeyev tarafından yapılmıştı. Makeyev’e göre tiyatro yönetimi, özel askeri operasyonu kınaması nedeniyle Netrebko’yu savundu. Ukraynalı diplomat Rus sanatçının diğer şeylerin yanı sıra sorumluluğunu kabul etmemesi nedeniyle bunun yeterli olmadığına inanıyor.Daha önce Anna Netrebko'nun Prag'daki konseri, ‘Prag siyasi çevrelerinin olumsuz tavırları’ nedeniyle iptal edilmişti.
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ukrayna krizi, ukrayna, konser, opera
ukrayna krizi, ukrayna, konser, opera
Berlin Devlet Operası, Ukrayna’ya rağmen Rus sanatçıyı Macbeth operasından uzaklaştırmayı reddetti
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Berlin Devlet Operası, Ukrayna’nın itirazına rağmen Rus sanatçı Anna Netrebko’yu 15 Eylül’de sahnelenecek Macbeth operasındaki rolünden uzaklaştırmayı reddetti.
Netrebko’nun uzaklaştırılması ile ilgili itiraz Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Aleksey Makeyev tarafından yapılmıştı. Makeyev’e göre tiyatro yönetimi, özel askeri operasyonu kınaması nedeniyle Netrebko’yu savundu. Ukraynalı diplomat Rus sanatçının diğer şeylerin yanı sıra sorumluluğunu kabul etmemesi nedeniyle bunun yeterli olmadığına inanıyor.
Daha önce Anna Netrebko'nun Prag'daki konseri, ‘Prag siyasi çevrelerinin olumsuz tavırları’ nedeniyle iptal edilmişti.