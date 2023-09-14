https://sputniknews.com.tr/20230914/belarus-devlet-baskani-aleksandr-lukasenko-resmi-temaslarda-bulunmak-uzere-rusyaya-geldi-1075477136.html
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya geldi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya geldi
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile resmi görüşme gerçekleştirmek için yarın (15 Eylül) bir araya gelecek. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T17:55+0300
2023-09-14T17:55+0300
2023-09-14T18:00+0300
video
ukrayna krizi
belarus
aleksandr lukaşenko
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
vladimir putin
rusya
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Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Eylül’de görüşme gerçekleştirecek.İki lider, görüşmede uluslararası gündem ve bölgesel konuları ele alacak.
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Lukaşenko Rusya'da
Lukaşenko Rusya'da
2023-09-14T17:55+0300
true
PT1M02S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
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video, видео, belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, vladimir putin, rusya
video, видео, belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, vladimir putin, rusya
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya geldi
17:55 14.09.2023 (güncellendi: 18:00 14.09.2023) Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile resmi görüşme gerçekleştirmek için yarın (15 Eylül) bir araya gelecek.
Belarus lideri Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Eylül’de görüşme gerçekleştirecek.
İki lider, görüşmede uluslararası gündem ve bölgesel konuları ele alacak.