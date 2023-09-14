https://sputniknews.com.tr/20230914/bazi-buyukelciliklere-atamalar-yapildi-1075457417.html
Bazı büyükelçiliklere atamalar yapıldı
Bazı büyükelçiliklere atamalar yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçiliklere atamalar yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T00:12+0300
2023-09-14T00:12+0300
2023-09-14T00:27+0300
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Bazı büyükelçiliklere atamalar yapıldı
00:12 14.09.2023 (güncellendi: 00:27 14.09.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı büyükelçiliklere atamalar yapıldı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç Rusya Federasyonu Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine atandı.