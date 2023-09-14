https://sputniknews.com.tr/20230914/bakan-yerlikayadan-ayhan-bora-kaplan-aciklamasi-yakalanmasaydi-yurtdisina-kacacakti-1075461915.html

Bakan Yerlikaya'dan 'Ayhan Bora Kaplan' açıklaması: Yakalanmasaydı yurtdışına kaçacaktı

Bakan Yerlikaya'dan 'Ayhan Bora Kaplan' açıklaması: Yakalanmasaydı yurtdışına kaçacaktı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ayhan Bora Kaplan'a yönelik operasyonla ilgili, "Mahkeme sürecini izleyeceğiz. Arkadaşlar yakalamasaydı o adam yurtdışına... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T07:40+0300

2023-09-14T07:40+0300

2023-09-14T07:40+0300

türkiye

ali yerlikaya

yunanistan

suç örgütü

organize suç örgütü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075248735_0:612:2048:1764_1920x0_80_0_0_7bd93aba94fa94024c9fd004b16652a2.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bakanlıkta geçirdiği ilk 90 günde atılan adımları anlattı. Ankara’da medya temsilcileriyle bir araya gelen Yerlikaya, hem terör hem de organize suç örgütleriyle mücadelenin aralıksız sürdüğünü anlatan belirtti.Hürriyet'in haberine göre Yerlikaya özetle şu bilgileri verdi:“Hedefimiz ülkemizin şehirlerini, dünyanın en güvenli şehirleri, ülkemizi de dünyanın en güvenli ülkesi yapmak. Bu amaçla organize suç örgütlerine de mafyavari yapılara da asla göz açtırmayacağız. Son 90 gün içinde organize suç örgütlerine yönelik yapılan 92 operasyonda 1767 şüpheli gözaltına alındı. Bunların 430’u tutuklandı. Biz İçişleri ailesi olarak suç işlemede kibirlenenlerin, kendini üstün görenlerin de nefeslerini keseceğiz, hakkından geleceğiz.(Ayhan Bora Kaplan’ın yakalanması) Konu artık mahkeme sürecinde. Ankara Emniyeti kendine düşeni yaptı, adalete teslim etti. Mahkeme sürecini izleyeceğiz. Arkadaşlar yakalamasaydı o adam yurtdışına kaçacaktı. Biz organize suç örgütleriyle, kötülerle mücadeleye duraksamadan devam edeceğiz.(Atina'da öldürülen 6 Türk) Henüz çok yeni, elimizde bir bilgi yok.PKK kaynaklı terör, hükümetlerimiz döneminde bitme noktasına geldi. Bir daha terör nedeniyle kapalı tek bir yaylamız, terk edilmiş tek bir köyümüz, mezramız, tek bir kulübemiz dahi olmayacaktır. Kararlılıkla ama amansız bir mücadele veriyoruz. Bize yan bakana düz bakmıyoruz. Son 90 günde 43 bin 490 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda 258 terörist etkisiz hale getirildi. Bu dönemde 37’si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem önlendi."

https://sputniknews.com.tr/20230913/atinada-cete-savasi-6-turk-oldu-baglanti-ortaya-cikti-1075433097.html

türkiye

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, yunanistan, suç örgütü, organize suç örgütü