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https://sputniknews.com.tr/20230914/bakan-kocadan-grip-asisi-aciklamasi-uygulama-normal-takvimiyle-basliyor-mutlaka-yaptirin-1075483861.html
Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması: Uygulama normal takvimiyle başlıyor, mutlaka yaptırın
Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması: Uygulama normal takvimiyle başlıyor, mutlaka yaptırın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başladığını bildirdi.Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
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grip, grip aşısı, fahrettin koca, aşı

Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması: Uygulama normal takvimiyle başlıyor, mutlaka yaptırın

23:35 14.09.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başladığını bildirdi.
Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip aşısı uygulaması normal takvimiyle başlıyor. Grip aşısı, grip hastalığına yakalanma riskini azaltır, hastalığın şiddetini hafifletir. Grip, özellikle 65 yaş üstüyle kronik hastalığı bulunan kişilerde zatürre, bronşit, sinüzit ve kulak enfeksiyonu gibi komplikasyonlara yol açmaktadır. Grip aşılarımızı mutlaka yaptıralım. Doktorunuza başvurarak reçetenizi yazdırabilirsiniz."
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