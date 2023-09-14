https://sputniknews.com.tr/20230914/bakan-kocadan-grip-asisi-aciklamasi-uygulama-normal-takvimiyle-basliyor-mutlaka-yaptirin-1075483861.html

Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması: Uygulama normal takvimiyle başlıyor, mutlaka yaptırın

Bakan Koca'dan grip aşısı açıklaması: Uygulama normal takvimiyle başlıyor, mutlaka yaptırın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "15 Eylül'den itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarımızla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunan hastalarımız için grip... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T23:35+0300

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türkiye

grip

grip aşısı

fahrettin koca

aşı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yarından itibaren 65 yaş ve üstü tüm vatandaşlarla 65 yaş altında olup kronik hastalığı bulunanlar için grip aşısı uygulamasının normal takvimiyle başladığını bildirdi.Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

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grip, grip aşısı, fahrettin koca, aşı