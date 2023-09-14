https://sputniknews.com.tr/20230914/ak-partide-kongre-temasi-belirlendi-1075469034.html

AK Parti'de kongre teması belirlendi

AK Parti'de kongre teması belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, 7 Ekim'de yapılacak kongre hazırlıklarını ele aldı. Kongrenin ana sloganı ve... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T13:05+0300

2023-09-14T13:05+0300

2023-09-14T13:05+0300

politika

ak parti

kongre

recep tayyip erdoğan

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4. Olağanüstü Kongre için gün sayan AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK'da kongre hazırlıkları gözden geçirildi. Önceki gün mevcut üyeleriyle 7 Ekim'deki kongre öncesinde son kez toplanan MYK'da kongre hazırlıkları, tema ve kamp konuları gündeme geldi. Kongrenin ana slogan ve teması, "Türkiye Yüzyılı İçin Hep Yeni Hep İleri" olarak belirlendi. Kongrede bunun yanı sıra "Cumhuriyetin Yüz Akı, Türkiye'nin Ortak Aklı" ile "Türkiye Yüzyılı İçin Hazırız, Kararlıyız" sloganları kullanılacak.Davetli listesi genişAnkara Spor Salonu'nda düzenlenmesi beklenen kongre için 11 siyasi partiye davetiye gönderilmesi bekleniyor. Eski bakanlar, milletvekilleri ile üyelik bağı devam eden parti kurucuları ve parti kurullarının eski ve mevcut üyeleri de çağrılacak. Kongreye yabancı konuklar da davet edilecek. Yurt dışından çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılması öngörülüyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Zaferi'nin 102'nci yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Mücadele'mizin en kritik savaşlarından biri olan, zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen milletimizin bağımsızlığına duyduğu aşkla kazanılan Sakarya Zaferi'nin yıl dönümünü tebrik ediyorum. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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ak parti, kongre, recep tayyip erdoğan