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https://sputniknews.com.tr/20230914/adalet-bakani-tunctan-apnin-2022-turkiye-raporuna-tepki-1075458555.html
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki
Adalet Bakanı Tunç, AP Genel Kurulu'nda kabul edilen "2022 Türkiye Raporu"na ilişkin, "Söz konusu rapor, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T02:18+0300
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dünya
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa parlamentosu (ap) türkiye raportörü kati piri
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 Eylül'de Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, 2022 Türkiye Raporu'nun oy çokluğu ile kabul edildiğini belirtti.Raporun, Türkiye gerçeklerinden uzak, bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı hazırlandığının açık olduğunu ifade eden Bakan Tunç, şunları kaydetti:
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avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu (ap) türkiye raportörü kati piri
avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu (ap) türkiye raportörü kati piri

Adalet Bakanı Tunç'tan AP'nin '2022 Türkiye Raporu'na tepki

02:18 14.09.2023
© AA / İsmail KaplanAdalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA / İsmail Kaplan
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Adalet Bakanı Tunç, AP Genel Kurulu'nda kabul edilen "2022 Türkiye Raporu"na ilişkin, "Söz konusu rapor, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri görmezden gelen, objektif olmaktan uzak, verilere dayanmayan haksız, temelsiz ve hezeyanlarla dolu bir rapordur" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 13 Eylül'de Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, 2022 Türkiye Raporu'nun oy çokluğu ile kabul edildiğini belirtti.
Raporun, Türkiye gerçeklerinden uzak, bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı hazırlandığının açık olduğunu ifade eden Bakan Tunç, şunları kaydetti:
"Söz konusu rapor, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri görmezden gelen, objektif olmaktan uzak, verilere dayanmayan haksız, temelsiz ve hezeyanlarla dolu bir rapordur. Bu raporun Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki olumlu gündeme herhangi bir katkı sağlamadığı açıktır.
Türkiye, bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakkaniyetli ve adaletli dış politikası ile dünya barışı için çalışırken, diğer yandan da hukuk ve yargı alanında kendi insanımızın esenliği için ortaya koyduğu reform kararlılığından bugüne kadar taviz vermediği gibi bundan sonra da asla taviz vermeyecektir. Bu vesileyle, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."
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