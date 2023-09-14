https://sputniknews.com.tr/20230914/abdli-eski-istihbarat-subayi-ukrayna-ordusu-savas-gucunu-kaybetti-ve-yok-edilecek-1075475662.html

ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu savaş gücünü kaybetti ve yok edilecek

ABD'li eski istihbarat subayı: Ukrayna ordusu savaş gücünü kaybetti ve yok edilecek

ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünü kaybettiğini ve yok edileceğini ifade etti. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T17:07+0300

2023-09-14T17:07+0300

2023-09-14T17:08+0300

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Irak'ta nükleer silahların ortadan kaldırılmasının denetlenmesinden sorumlu eski BM müfettişi ve ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı Scott Ritter, Danny Haiphong YouTube kanalına verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünü kaybettiğini ve yok edileceğini belirtti.Ritter, “Tüm güçleri tükendi. Askerleri, tankları, piyade savaş araçları kalmadı, hiçbir şeyleri kalmadı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın yedekte tuttuğu son üç stratejik tugayı da kısa bir süre önce sahaya sürdüler” dedi.Bu tugayların hiçbir ilerleme kaydedemediğini ve şu anda büyük kayıplar verdiğini vurgulayan Ritter, Rus ordusunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden önemli ölçüde üstün olduğuna dikkat çekerek, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin şu anki saldırısı başarısız olursa onlar için her şey biter. Etrafları sarılacak ve yok edilecekler” ifadelerini kullandı.Ritter, Ukrayna için en iyi çözümün Rusya'nın şartları doğrultusunda tam teslimiyet olacağını kaydetti.

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