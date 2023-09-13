https://sputniknews.com.tr/20230913/ukrayna-ordusu-sivastopole-storm-shadow-fuzeleriyle-saldirdi-1075455244.html

‘Ukrayna ordusu Sivastopol’e Storm Shadow füzeleriyle saldırdı’

‘Ukrayna ordusu Sivastopol’e Storm Shadow füzeleriyle saldırdı’

Batı medyası, Sivastopol’deki tersaneyi hedef alan saldırıda uzun menzilli Storm Shadow seyir füzelerinin kullanıldığını öne sürdü. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T21:58+0300

2023-09-13T21:58+0300

2023-09-13T21:58+0300

sivastopol

ukrayna krizi

storm shadow

rusya savunma bakanlığı

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İngiliz Sky News televizyonunun haberinde, “Ukrayna, Kırım’a güçlü saldırı için İngiltere yapımı seyir füzelerini kullandı” ifadesine yer verildi.Sky News, bu bilgiyi bir Ukraynalı ve bir Batılı kaynaktan aldıklarını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Ukrayna ordusunun Sivastopol’deki Ordjonikidze Tersanesi’ne 10 adet seyir füzesiyle saldırdığını bildirmişti. Açıklamada, 7 füzenin hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, saldırıda 24 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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sivastopol, storm shadow, rusya savunma bakanlığı