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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230913/ukrayna-ordusu-sivastopole-storm-shadow-fuzeleriyle-saldirdi-1075455244.html
‘Ukrayna ordusu Sivastopol’e Storm Shadow füzeleriyle saldırdı’
‘Ukrayna ordusu Sivastopol’e Storm Shadow füzeleriyle saldırdı’
Batı medyası, Sivastopol’deki tersaneyi hedef alan saldırıda uzun menzilli Storm Shadow seyir füzelerinin kullanıldığını öne sürdü. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T21:58+0300
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sivastopol
ukrayna krizi
storm shadow
rusya savunma bakanlığı
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İngiliz Sky News televizyonunun haberinde, “Ukrayna, Kırım’a güçlü saldırı için İngiltere yapımı seyir füzelerini kullandı” ifadesine yer verildi.Sky News, bu bilgiyi bir Ukraynalı ve bir Batılı kaynaktan aldıklarını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Ukrayna ordusunun Sivastopol’deki Ordjonikidze Tersanesi’ne 10 adet seyir füzesiyle saldırdığını bildirmişti. Açıklamada, 7 füzenin hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, saldırıda 24 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
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sivastopol, storm shadow, rusya savunma bakanlığı
sivastopol, storm shadow, rusya savunma bakanlığı

‘Ukrayna ordusu Sivastopol’e Storm Shadow füzeleriyle saldırdı’

21:58 13.09.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AFP 2023
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Batı medyası, Sivastopol’deki tersaneyi hedef alan saldırıda uzun menzilli Storm Shadow seyir füzelerinin kullanıldığını öne sürdü.
İngiliz Sky News televizyonunun haberinde, “Ukrayna, Kırım’a güçlü saldırı için İngiltere yapımı seyir füzelerini kullandı” ifadesine yer verildi.
Sky News, bu bilgiyi bir Ukraynalı ve bir Batılı kaynaktan aldıklarını belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, geçen gece Ukrayna ordusunun Sivastopol’deki Ordjonikidze Tersanesi’ne 10 adet seyir füzesiyle saldırdığını bildirmişti.
Açıklamada, 7 füzenin hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilmişti. Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, saldırıda 24 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
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