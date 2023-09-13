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https://sputniknews.com.tr/20230913/ticaret-bakanligindan-yapay-zeka-reklamlarina-ceza-reklami-yasak-olan-alkollu-icecek-tanitilmis-1075434781.html
Ticaret Bakanlığı'ndan yapay zeka reklamlarına ceza: Reklamı yasak olan alkollü içecek tanıtılmış
Ticaret Bakanlığı'ndan yapay zeka reklamlarına ceza: Reklamı yasak olan alkollü içecek tanıtılmış
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun 'tüketici algısını manipüle edici fiiller ile birlikte gündemine ilk kez yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları'... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T10:37+0300
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Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, 'vatandaşları mağdur edici davranışlar, tüketici algısını manipüle edici filler ile birlikte ilk kez yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları' gündemine aldı.Bakanlık bünyesinde bulunan Reklam Kurulu 138 dosyadan 120’si mevzuata aykırı bularak söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasının yanında 12.231.507-TL idari para cezası uyguladı.'Yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamlar ilk kez kurul gündeminde'Reklam Kurulu tarafından oluşturulma şekli ya da yayımlandığı mecradan bağımsız olarak, tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, yapay zeka tarafından oluşturulan bu içerikler incelemeye alındı.Bu kapsamda 337 sayılı Kurul toplantısında “ChatGPT” isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uyguladı.'Ticari reklamı yasak olan ürünlerin örtülü reklamlarına dur denildi'Bakanlık açıklamasında şu noktalara dikkat çekildi:
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ticaret bakanlığı, chatgpt, alkol, reklam, ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapay zeka reklamlarına ceza: Reklamı yasak olan alkollü içecek tanıtılmış

10:37 13.09.2023
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA
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Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun 'tüketici algısını manipüle edici fiiller ile birlikte gündemine ilk kez yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları' incelemeye aldığını açıkladı. İnceleme sonucu mevzuata aykırı olan reklamlara ceza kesildi.
Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, 'vatandaşları mağdur edici davranışlar, tüketici algısını manipüle edici filler ile birlikte ilk kez yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları' gündemine aldı.
Bakanlık bünyesinde bulunan Reklam Kurulu 138 dosyadan 120’si mevzuata aykırı bularak söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasının yanında 12.231.507-TL idari para cezası uyguladı.

'Yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamlar ilk kez kurul gündeminde'

Reklam Kurulu tarafından oluşturulma şekli ya da yayımlandığı mecradan bağımsız olarak, tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, yapay zeka tarafından oluşturulan bu içerikler incelemeye alındı.
Bu kapsamda 337 sayılı Kurul toplantısında “ChatGPT” isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uyguladı.

'Ticari reklamı yasak olan ürünlerin örtülü reklamlarına dur denildi'

Bakanlık açıklamasında şu noktalara dikkat çekildi:
"Son dönemlerde özellikle sosyal medya mecralarından ticari reklamı yasak olan alkollü içecek tanıtımlarının yapıldığı gözlemlenmiş, Reklam Kurulu tarafından gerekli inceleme ve tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, reklamı yasak olan bir alkollü içeceğin söyleşi-sohbet formatında tasarlanmış bir içerikle, ürün adına doğrudan yer vermeden dekor üzerine yerleştirilerek ürün ismi veya görseline yer verilmeksizin ürünle özdeşleşmiş sloganların kullanılması yoluyla tanıtımı yapılmış olduğu tespit edilmiş ve söz konusu örtülü reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmış bulunmaktadır. Reklam Kurulu tarafından, bu ay gerçekleştirilen kurul toplantısında sıralama sonuçlarına ilişkin reklamlı içeriklerde “reklam” olgusunun ortalama tüketici algısını istismar edebilecek şekilde açık ve anlaşılır olma kriterini karşılamaması nedeni ile idari yaptırım uygulanmış bulunmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin karar verme süreçlerinde manipülatif fiiller sonucu mağdur edilmemesi, tüketicilere erişimde ticari ahlaka uymayan eylemlerde bulunulmaması için çalışmalarımıza titizlikle devam edilecektir."
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