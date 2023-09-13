https://sputniknews.com.tr/20230913/ticaret-bakanligindan-yapay-zeka-reklamlarina-ceza-reklami-yasak-olan-alkollu-icecek-tanitilmis-1075434781.html

Ticaret Bakanlığı'ndan yapay zeka reklamlarına ceza: Reklamı yasak olan alkollü içecek tanıtılmış

Ticaret Bakanlığı'ndan yapay zeka reklamlarına ceza: Reklamı yasak olan alkollü içecek tanıtılmış

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun 'tüketici algısını manipüle edici fiiller ile birlikte gündemine ilk kez yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları'... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T10:37+0300

2023-09-13T10:37+0300

2023-09-13T10:37+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

chatgpt

alkol

reklam

ceza

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Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, 'vatandaşları mağdur edici davranışlar, tüketici algısını manipüle edici filler ile birlikte ilk kez yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları' gündemine aldı.Bakanlık bünyesinde bulunan Reklam Kurulu 138 dosyadan 120’si mevzuata aykırı bularak söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasının yanında 12.231.507-TL idari para cezası uyguladı.'Yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamlar ilk kez kurul gündeminde'Reklam Kurulu tarafından oluşturulma şekli ya da yayımlandığı mecradan bağımsız olarak, tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, yapay zeka tarafından oluşturulan bu içerikler incelemeye alındı.Bu kapsamda 337 sayılı Kurul toplantısında “ChatGPT” isimli yapay zeka uygulaması tarafından oluşturulan, rakip ürün veya firmalara göre üstünlük algısı içeren ifadelere yer verilen ve nesnel araştırma sonuçlarına dayanmayan tanıtımlarla ilgili 3 dosya hakkında idari yaptırım uyguladı.'Ticari reklamı yasak olan ürünlerin örtülü reklamlarına dur denildi'Bakanlık açıklamasında şu noktalara dikkat çekildi:

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ticaret bakanlığı, chatgpt, alkol, reklam, ceza