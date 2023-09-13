https://sputniknews.com.tr/20230913/sirnakta-bazi-alanlar-ozel-guvenlik-bolgesi-ilan-edildi-1075424122.html
Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T02:02+0300
2023-09-13T02:02+0300
2023-09-13T02:02+0300
türkiye
şırnak valiliği
özel güvenlik bölgesi
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Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 13-27 Eylül tarihlerinde 15 gün süreyle güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.Bölgelere ait koordinatların Valilik internet sayfasında paylaşıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.
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şırnak valiliği, özel güvenlik bölgesi
şırnak valiliği, özel güvenlik bölgesi
Şırnak'ta bazı alanlar özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Şırnak Valiliği, bazı alanların 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçeleri sınırında yer alan Cudi Dağı, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı, Kureşin, Kel Mehmet Dağları, Serin Vadi, Faraşin, Altın Dağ, İncebel Dağı, Oymakaya ve Tanin bölgelerinin, 13-27 Eylül tarihlerinde 15 gün süreyle güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.
Bölgelere ait koordinatların Valilik internet sayfasında paylaşıldığı aktarılan açıklamada, söz konusu bölgelere vatandaşların gece ve gündüz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.