https://sputniknews.com.tr/20230913/saglik-bakanligi-acikladi-13-bin-435-hekimin-gorev-yeri-belli-oldu-1075450731.html
Sağlık Bakanlığı açıkladı: 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
Sağlık Bakanlığı açıkladı: 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 13 bin 435 hekimin görev yerinin belirlendiği 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura Çekimi'nin yapıldığını... 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T18:28+0300
2023-09-13T18:28+0300
2023-09-13T18:28+0300
türkiye
sağlık bakanlığı
doktor
hekim
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DHY Kura Çekimi, Bakanlığın YouTube kanalında noter huzurunda canlı olarak yayınlandı.Kura çekimi ile 297'si yan dal uzmanı olan 1812 uzman tabip ve 11 bin 623 tabip olmak üzere toplam 13 bin 435 hekimin görev yeri belirlendi.
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sağlık bakanlığı, doktor, hekim
sağlık bakanlığı, doktor, hekim
Sağlık Bakanlığı açıkladı: 13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 13 bin 435 hekimin görev yerinin belirlendiği 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura Çekimi'nin yapıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, DHY Kura Çekimi, Bakanlığın YouTube kanalında noter huzurunda canlı olarak yayınlandı.
Kura çekimi ile 297'si yan dal uzmanı olan 1812 uzman tabip ve 11 bin 623 tabip olmak üzere toplam 13 bin 435 hekimin görev yeri belirlendi.