https://sputniknews.com.tr/20230913/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-ve-bryansk-bolgelerinde-ihalar-vuruldu-1075455875.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod ve Bryansk bölgelerinde İHA’lar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod ve Bryansk bölgelerinde İHA’lar vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin ülkenin Belgorod ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarını (İHA) vurduğunu duyurdu. 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T22:52+0300

2023-09-13T22:52+0300

2023-09-13T22:52+0300

ukrayna krizi

belgorod

iha

rusya savunma bakanlığı

bryansk

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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA’larla terör saldırısı düzenleme girişimlerinin engellendiğini bildirdi.Açıklamaya göre bugün saat 21.30 sularında Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA tespit edilerek havada yok edildi.Ayrıca saat 22.00 sularında Bryansk Bölgesi’nde iki İHA tespit edilerek havada yok edildi.

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belgorod, iha, rusya savunma bakanlığı, bryansk