https://sputniknews.com.tr/20230913/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-ve-bryansk-bolgelerinde-ihalar-vuruldu-1075455875.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod ve Bryansk bölgelerinde İHA’lar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod ve Bryansk bölgelerinde İHA’lar vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin ülkenin Belgorod ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarını (İHA) vurduğunu duyurdu. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-13T22:52+0300
2023-09-13T22:52+0300
2023-09-13T22:52+0300
ukrayna krizi
belgorod
iha
rusya savunma bakanlığı
bryansk
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Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA’larla terör saldırısı düzenleme girişimlerinin engellendiğini bildirdi.Açıklamaya göre bugün saat 21.30 sularında Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA tespit edilerek havada yok edildi.Ayrıca saat 22.00 sularında Bryansk Bölgesi’nde iki İHA tespit edilerek havada yok edildi.
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belgorod, iha, rusya savunma bakanlığı, bryansk
belgorod, iha, rusya savunma bakanlığı, bryansk
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod ve Bryansk bölgelerinde İHA’lar vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin ülkenin Belgorod ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarını (İHA) vurduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün Ukrayna ordusunun Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik uçak tipi İHA’larla terör saldırısı düzenleme girişimlerinin engellendiğini bildirdi.
Açıklamaya göre bugün saat 21.30 sularında Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna ordusuna ait bir İHA tespit edilerek havada yok edildi.
Ayrıca saat 22.00 sularında Bryansk Bölgesi’nde iki İHA tespit edilerek havada yok edildi.